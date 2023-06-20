Штайнмаєр приїхав з державним візитом до Казахстану

Токаєв і Штайнмаєр візьмуть в Астані участь у казахстансько-німецькому економічному форумі. Президент ФРН прагне своїм візитом наголосити на важливості Центральної Азії, яка з війною Росії проти України лише зросла.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) прибув із дводенним державним візитом до Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вранці у вівторок, 20 червня, привітав його в столиці країни Астані з військовими почестями. Після переговорів і пресконференції лідери візьмуть участь у роботі німецько-казахстанського економічного форуму.

У канцелярії Штайнмаєра повідомили, що своїм візитом до Казахстану він прагне наголосити на великій геополітичній та геоекономічній важливості регіону Центральної Азії, яка з війною Росії проти України лише зросла. Там зазначили, що Німеччина бажає активніше позиціонувати себе на політичній та економічній аренах і хоче запропонувати себе Казахстану як партнера.

Економічний інтерес Німеччини до Казахстану

Казахстан становить для Німеччини економічний інтерес насамперед через великі запаси нафти та газу. Нафтозавод у німецькому Шведті зараз переробляє нафту з Казахстану, оскільки на тлі війни Росії проти України поставки нафти з РФ припинилися.

Під час візиту Штайнмаєра до Астани підписали угоду, за якою завод у Шведті до кінця 2024 року щомісяця отримуватиме з Казахстану 100 тисяч тонн нафти. Це збільшить завантаження заводу у довгостроковій перспективі на 10 відсотків. Штайнмаєр назвав угоду "гарною новиною для енергетичної безпеки в Німеччині".

Німеччина також зацікавлена в Казахстані, оскільки країна має рідкоземельні метали, в яких ФРН сильно залежна від Китаю.

Штайнмаєр уже відвідував Казахстан у 2017 році на посаді президента, а до цього неодноразово бував у країні на посаді міністра закордонних справ ФРН.