  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаНімеччина

Штайнмаєр приїхав з державним візитом до Казахстану

Сергій Ромашенко
1 год. тому

Токаєв і Штайнмаєр візьмуть в Астані участь у казахстансько-німецькому економічному форумі. Президент ФРН прагне своїм візитом наголосити на важливості Центральної Азії, яка з війною Росії проти України лише зросла.

https://p.dw.com/p/4SpZO
Президенти Казахстану та Німеччини в Астані
Президенти Казахстану та Німеччини в АстаніФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) прибув із дводенним державним візитом до Казахстану.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв вранці у вівторок, 20 червня, привітав його в столиці країни Астані з військовими почестями. Після переговорів і пресконференції лідери візьмуть участь у роботі німецько-казахстанського економічного форуму.

У канцелярії Штайнмаєра повідомили, що своїм візитом до Казахстану він прагне наголосити на великій геополітичній та геоекономічній важливості регіону Центральної Азії, яка з війною Росії проти України лише зросла. Там зазначили, що Німеччина бажає активніше позиціонувати себе на політичній та економічній аренах і хоче запропонувати себе Казахстану як партнера.

Економічний інтерес Німеччини до Казахстану

Казахстан становить для Німеччини економічний інтерес насамперед через великі запаси нафти та газу. Нафтозавод у німецькому Шведті зараз переробляє нафту з Казахстану, оскільки на тлі війни Росії проти України поставки нафти з РФ припинилися.

Під час візиту Штайнмаєра до Астани підписали угоду, за якою завод у Шведті до кінця 2024 року щомісяця отримуватиме з Казахстану 100 тисяч тонн нафти. Це збільшить завантаження заводу у довгостроковій перспективі на 10 відсотків. Штайнмаєр назвав угоду "гарною новиною для енергетичної безпеки в Німеччині".

Німеччина також зацікавлена в Казахстані, оскільки країна має рідкоземельні метали, в яких ФРН сильно залежна від Китаю.

Штайнмаєр уже відвідував Казахстан у 2017 році на посаді президента, а до цього неодноразово бував у країні на посаді міністра закордонних справ ФРН.

Деіндустріалізація в Німеччині

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Волонтери відбудовують зруйнований російськими окупантами приватний будинок на Київщині.

ЄС офіційно підтвердив план виділення Україні 50 млрд євро

Політика1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Демонстрація у Кишиневі, 21 травня

Санду: РФ має бути покарана за те, що робить в Україні

Санду: РФ має бути покарана за те, що робить в Україні

Політика21 год. тому
Російські навчання з ракетою Іскандер-К, лютий 2022

Як Захід має реагувати на атомну зброю РФ у Білорусі?

Як Захід має реагувати на атомну зброю РФ у Білорусі?

Політика17 хв. тому
Проєкт виробничого комплексу Intel з виробництва чіпів у Бранденбурзі

Intel розпочинає в Німеччині мегапроєкт на 30 мільярдів євро

Intel розпочинає в Німеччині мегапроєкт на 30 мільярдів євро

Економіка4 год. тому
Переговори лідерів африканських країн з президентом України, 16 червня 2023

Африканська місія в Україні та РФ: більше, ніж фотосесія?

Африканська місія в Україні та РФ: більше, ніж фотосесія?

Політика23 год. тому
external

"Тут життя нема": вода спала, що залишилося?

"Тут життя нема": вода спала, що залишилося?

Конфлікти19 червня 2023 р.02:19 хв.
ОБСЄ у Відні

В ОБСЄ криза через Росію?

В ОБСЄ криза через Росію?

Політика19 червня 2023 р.
На головну сторінку