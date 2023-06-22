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Науседа закликав ЄС запровадити санкції щодо "Росатому"

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Президент Литви Гітанас Науседа провів зустріч з послами країн ЄС у Литві та закликав їх вже почати обмірковувати новий пакет санкцій щодо РФ, зокрема запровадження обмеженнь щодо "Росатому".

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Президент Литви Гітанас Науседа
Президент Литви Гітанас НауседаФото: Nina Haase/DW

Президент Литви Гітанас Науседа напередодні саміту Європейської Ради зустрівся з послами країн-членів ЄС у Литві та закликав включити санкції щодо російської державної компанії з атомної енергетики "Росатом" до наступного пакету обмежувальних заходів. Про це у четвер, 22 червня, повідомляє пресслужба президента Литви.

"Щоб санкції працювали ефективно, ми закликаємо усунути всі винятки, які лише створюють лазівки", - зазначив Науседа, привітавши погодження 11-го пакету санкцій щодо РФ.

Крім того, він вкотре закликав країни ЄС наполягати на створенні міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії та використати заморожені в країнах ЄС гроші РФ для відновлення України після війни, зазначили в пресслужбі.

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Науседа: Лише перемога України поверне мир в Європу

"Для нас, як литовців, допомога Україні перемогти - на першому місці у списку пріоритетів. Тільки перемога України може повернути мир і стабільність в Європу і наш регіон. Ми повинні допомогти Україні, надавши їй зброю, якої вона потребує", - наголосив Науседа.

Також він поінформумвав послів країн ЄС про те, що Литва підтримує євроатлантичну інтеграцію України. На його думку, початок переговорів України з ЄС вже цього року став би позитивним сигналом для Києва.

Торкнувся Науседа і питання середньострокового перегляду багаторічної фінансової програми. Як вважає литовський президент, вона має бути зосереджена на підтримці України та викликах, спричинених війною, розв'язаною РФ, зокрема на нелегальній міграції, захисті кордонів, військовій мобільності та підтримці біженців від війни.

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