Президент Литви очікує постачання німецьких танків в Україну

Гітанас Науседа висловив сподівання, що Олаф Шольц таки ухвалить рішення про передання Україні Leopard 2. "Допомога Україні має бути стійкою, довгостроковою і тісно скоординованою між ЄС та НАТО", - наголосив він.

Президент Литви Гітанас Науседа, виступаючи на панельній дискусії "На захист Європи" в рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі у вівторок, 17 січня, заявив, що завершення війни в Україні визначить майбутнє Європи та очікує постачання німецьких танків Leopard 2 в Україну.



"Завершення цієї війни визначить майбутнє Європи, тому наш спільний обов'язок - підтримувати Україну всіма засобами - насамперед військовими, а також політичними, економічними, фінансовими, гуманітарними. Допомога Україні має бути стійкою, довгостроковою і тісно скоординованою між ЄС та НАТО", - сказав Науседа, цитує "Інтерфакс-Україна".



Він зазначив, що Литва є прикладом того, як маленька держава може допомогти Україні. "У Литві 99,9 відсотка населення підтримують Україну", - сказав він. Водночас Науседа висловив сподівання, що канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) таки ухвалить рішення про передання Україні Leopard 2. За його словами, у питанні відправлення танків хтось має взяти на себе ініціативу й ухвалити рішення, за яким підуть інші країни.

Науседа також наголосив, що "ми маємо домагатися відповідальності за злочини агресії РФ і допомагати відновлювати Україну". Він додав, що війна Росії в Україні показала не лише сильні сторони Європи, а й ті галузі, які "потребують пильної уваги". За словами президента Литви, загроза з боку Росії нікуди не зникне, незалежно від умов та завершення війни.



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ФРН ще не визначилася щодо постачань танків Україні

Віцеканцлер і міністр економіки Німеччини Роберт Габек (Robert Habeck) у Давосі заявив, що влада ФРН ще не визначилася з приводу того, чи варто постачати Україні танки. "Ми все ще не ухвалили рішення щодо постачання Україні танків", - наводить його слова Bloomberg.

Габек наголосив, що Берліну буде простіше ухвалити рішення щодо поставок у тому разі, якщо танки відправлять США. "Ви знаєте нашу історію, зі зрозумілих причин ми трохи менш рішучі в цьому питанні", - сказав Габек Bloomberg.

При цьому німецький віцеканцлер зазначив, що наступний міністр оборони ФРН, яким має стати Борис Пісторіус (Boris Pistorius), може незабаром ухвалити рішення щодо танків. "Він - справжній представник німецької армії, він людина, здатна ухвалити серйозне рішення в короткий термін. Якраз це і необхідно", - переконаний Габек.