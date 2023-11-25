Рінкевичс виступає за санкції на зерно з окупованих регіонів

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що питання зерна чи інших продуктів харчування з окупованих територій України слід врахувати в санкційному механізмі.

Зерно та інша продукція з окупованих Росією українських територій мають стати предметом санкцій з боку Європейського союзу (ЄС). Про це в суботу, 25 листопада, на пресконференції за підсумками міжнародного саміту Grain from Ukraine заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс.

"Продукти харчування, медичні продукти не включені до санкційних пакетів...Але я думаю, що питання зерна чи інших продуктів харчування, які походять з окупованих територій України, які було викрадено Росією, все одно слід врахувати в санкційному механізмі", - сказав він.

Також Рінкевичс вказав на те, що важливим питанням є координація реалізації вже запроваджених одинадцяти санкційних пакетів Євросоюзу щодо Росії та перевірка походження тих чи інших товарів.

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Прем'єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте, своєю чергою, наголосила, що основний аспект санкцій полягає в тому, що вони не повинні впливати на базові потреби. "Країна не може отримувати переваги від того, що вона викрала. Саме тому необхідно посилити відповідні механізми контролю", - наголосила вона.

Дванадцятий пакет санкцій ЄС щодо РФ

Нагадаємо, що ЄС працює над впровадженням вжк 12 пакета санкцій щодо Росії. В ньому Європейська Комісія (ЄК) запропонувала, зокрема, запровадити заборону на імпорт російських природних та синтетичних алмазів, а також ювелірних виробів з початку 2024 року. Водночас на російські алмази, оброблені в третіх країнах, заборону планується запровадити з вересня наступного року.

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Крім цього, пропонується запровадити заборону на імпорт скраплених нафтових газів - пропану і бутану, які зазвичай використовуються в нагрівальних приладах і кухонному обладнанні. ЄК такоє пропонує посилити контроль за перевезеннями у морі, щоб ускладнити Кремлю обхід "стелі цін" на нафту.