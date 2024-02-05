  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Ізраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаКазахстан

Президент Казахстану Токаєв відправив уряд у відставку

Степан Смишляєв
5 лютого 2024 р.

Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду Казахстану на чолі з прем'єр-міністром Аліханом Смаїловим, який обіймав цю посаду понад два роки.

https://p.dw.com/p/4c31d
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Касим-Жомарт Токаєв прийняв відставку уряду Казахстану Фото: Gavriil Grigorov/Tass/dpa/picture alliance

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв у понеділок, 5 лютого, прийняв відставку уряду країни на чолі з прем'єр-міністром Аліханом Смаїловим, повідомляє сайт глави казахської держави.

Виконувати обов'язки прем'єра тимчасово буде віце-прем'єр Роман Скляр. Інші члени уряду продовжать свою роботу до призначення нового уряду. Про причини відставки наразі не повідомляється.

Аліхан Смаїлов очолював уряд Казахстану із січня 2022 року. Він змінив на цій посаді Аскара Мамина на тлі масових протестів і зіткнень, які спалахнули у країні на початку 2022 року на тлі різкого підвищення цін на скраплений газ.

Ситуація в Казахстані: що відбувається на кордоні з Росією