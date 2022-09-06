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Іцхак Герцог і Франк-Вальтер Штайнмаєр у Берліні
Іцхак Герцог і Франк-Вальтер Штайнмаєр у БерлініФото: Christoph Soeder/AP Photo/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Президент Ізраїлю закликає Німеччину до тіснішої співпраці

Аліна Коломієць
50 хв. тому

Іцхак Герцог перебуває у ФРН із дводенним державним візитом. Сьогодні він виступив у Бундестазі, а згодом разом із президентом Німеччини відвідає меморіал пам'яті в'язнів концтабору Берген-Бельзен.

https://www.dw.com/uk/prezident-izrailu-zaklikae-nimeccinu-do-tisnisoi-spivpraci/a-63031966

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог, який перебуває з дводенним державним візитом у Берліні, закликав до ще тісніших зв'язків між країнами. Про це він заявив, виступаючи в Бундестазі у вівторок, 6 вересня.

При цьому Герцог наголосив, що пам'ять про нацистські злочини має бути збережена. "Єврейська нація - це нація пам'яті", - сказав президент Ізраїлю та додав, що це частина їхньої ідентичності. Під час виступу він закликав депутатів встати та спільно молитися за душі шести мільйонів убитих євреїв.

Голова Бундестагу Бербель Бас (Bärbel Bas) заявила: "Антисемітизм - це не лише проблема минулого. Не лише проблема для інших, екстремістів. Антисемітизм серед нас, у центрі нашого суспільства". Вона пообіцяла сприяти планам створення німецько-ізраїльської молодіжної організації, повідомляє агенція dpa.

Сьогодні, наприкінці свого візиту до Берліна, Герцог разом із президентом ФРН Франком-Вальтером Штайнмаєром (Frank-Walter Steinmeier) відвідає меморіал пам'яті в'язнів концтабору Берген-Бельзен.

50 років після теракту у Мюнхені: Штайнмаєр попросив вибачення

У перший день візиту до Німеччини Герцог і Штайнмаєр відвідали церемонію вшанування пам'яті ізраїльських атлетів, які загинули внаслідок теракту під час Олімпійських ігор у Мюнхені в 1972 році. Президент Німеччини попросив пробачення у родичів атлетів: "Мені соромно, я прошу у вас, як глава цієї країни та від імені ФРН, пробачення за відсутність захисту ізраїльських спортсменів на Олімпійських іграх у Мюнхені та за відсутність пояснень після".

31 серпня Ізраїль та Німеччина досягли згоди щодо виплати фінансової компенсації членам родин загиблих атлетів. Штайнмаєр назвав ганьбою те, що на досягнення домовленостей знадобилося п'ять десятиліть. 

Під час Олімпіади в Мюнхені у 1972 році група палестинських бойовиків увірвалася на територію Олімпійського села та захопила в заручники членів збірної Ізраїлю. Внаслідок невдалої спроби звільнення заручників загинули 11 ізраїльських атлетів і німецький поліцейський. Дії силових структур ФРН зазнали різкої критики та викликали обурення в Ізраїлі. 

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