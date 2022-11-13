Президент Ізраїлю доручив Нетаньяху сформувати уряд

Очікується, що до нової коаліції увійдуть націоналістичні та ортодоксальні партії. До частини з них в іноземних лідерів вже виникають запитання з точки зору забезпечення прав людини, повідомив президент Ізраїлю.

Лідер партії "Лікуд" Біньямін Нетаньяху, котрий в минулому загалом більше 15 років у різний час обіймав посаду прем'єр-міністра Ізраїлю, отримав мандат від президента країни Іцхака Герцога на формування нового уряду. "Я вирішив доручити Вам, Біньяміне Нетаньяху, завдання сформувати уряд", - сказав Герцог у неділю, 13 листопада, під час офіційної церемонії в Єрусалимі, повідомляє AFP.

Тепер Нетаньяху матиме щонайменше 28 днів, щоб сформувати коаліцію в Кнесеті задля формування уряду. Очікується, що він спробує завершити переговори швидко. Але каменем спотикання можуть стати ключові портфелі, включаючи міністерства фінансів і оборони, тож його партнери можуть спробувати затягнути переговори для досягнення своїх цілей, зауважує AP.

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Найбільш правий уряд

Як зазначають ізраїльські ЗМІ, експрем'єр почав перемовини з імовірними партнерами по коаліції після парламентських виборів, які пройшли 1 листопада, не чекаючи формального доручення від президента. Як очікується, до коаліції окрім "Лікуда", який отримав 32 мандати в Кнесеті, також увійдуть ультранаціоналістична партії "Релігійний сіонізм" (14 мандатів), релігійні ультроортодоксальні партії ШАС (11 мандатів) і "Об'єднаний іудаїзм Тори" (7 мандатів). Таким чином коаліція матиме 65 місць в Кнесеті з 120.

Члени "Релігійного сіонізму" відомі тим, що вдаються до антиарабської і анти-ЛГБТК риторики. Один з очільників політсили Ітамар Бен-Гвір виступає за висилку з країни будь-кого, хто вважається нелояльним до Ізраїлю, та є колишнім членом радикального руху "Ках", внесеного до переліку терористичних організацій в Ізраїлі та США.

Раніше з'являлася інформація, що Герцог намагався переконати чинного прем’єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда і міністра оборони Бені Ганца сформувати єдиний кабінет з Нетаньяху, щоб утримати Бен-Гвіра від входу в уряд. Однак офіційно ця інформація спростовувалась, зауважує AFP.

Цього тижня Герцог повідомив Бен-Гвіру, що отримав "запитання від громадян Ізраїлю та світових лідерів (...) дуже делікатні питання щодо прав людини". "Є певний образ Вас і Вашої партії, який, здається, і я скажу це відверто, багато в чому викликає тривогу", - наголосив він.

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Кримінальні справи

Також під час офіційних заходів у неділю президент не оминув і питання судового процесу проти експрем'єра. "Звісно, я не забуваю про те, що проти пана Нетаньяху триває судовий процес в Єрусалимському окружному суді, і я зовсім не применшую це", - наголосив Герцог.

Проти Нетаньяху висунуті обвинувачення за трьома різними справами: "справа 1000", "справа 2000" і "справа 4000", які стосуються отримання коштовних подарунків, домовленостей зі ЗМІ про лояльну подачу інформації, а також лобіювання інтересів медіамагната Шауля Еловича.

Сам Нетаньяху категорично відкидає всі обвинувачення в свій бік, називаючи суд політично мотивованим "полюванням на відьом".