Італія підтримує Україну, зокрема на шляху до ЄС - Матарелла

Рим проводить конференцію з відновлення України. На зустрічі з Денисом Шмигалем президент Італії Серджо Матарелла запевнив Україну в підтримці її прагнення до миру та євроінтеграційних кроків.

Президент Італії Серджо Матарелла запевнив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в тому, що його країна підтримуватиме Київ стільки, скільки це буде потрібно, зокрема і в питанні приєднання до Європейського Союзу в найкоротші строки. Про це повідомляє італійське національне інформаційне агентство ANSA в середу, 26 квітня, коли Рим проводить конференцію з відновлення України.

"Захист незалежності, свободи та територіальної цілісності України є фундаментальною цінністю для всіх країн світу, які вірять у свободу народів і кожної людини. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, який поважає цілісність України", - сказав Матарелла.

Шмигаль: Україна розраховує, що SAMP/T прибуде якнайшвидше

Шмигаль своєю чергою подякував лідеру Італії за слова солідарності та повідомив, що під час зустрічі політики обговорили не лише оборонний, а й фінансовий та санкційний сектори співпраці.

"Цінуємо військово-технічну допомогу Італії для сил безпеки й оборони України. Розраховуємо, що комплекс SAMP/T якнайшвидше прибуде в Україну та стане на захист українського неба. Вдячні за готовність долучитися до реалізації формули миру президента Володимира Зеленського, а також за підтримку європейських прагнень України. Очікуємо, що Італія так само підтримає вступ України в НАТО. Адже це стане найкращою гарантією миру та безпеки в Європі", - написав Шмигаль у Telegram.

Про те, що Італія та Франція завершили технічні переговори щодо спільноїпередачі Україні зенітного ракетного комплексу SAMP/T навесні, стало відомо на початку лютого. До того ЗМІ повідомляли, що Італія та Франція замовлять 700 ракет Aster-30 на два мільярди євро до цієї системи протиповітряної оборони (ППО).

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