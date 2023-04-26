  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Серджо Матарелла
Серджо МатареллаФото: Andrew Medichini/AP Photo/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Італія підтримує Україну, зокрема на шляху до ЄС - Матарелла

Дар'я Нинько
21 хв. тому

Рим проводить конференцію з відновлення України. На зустрічі з Денисом Шмигалем президент Італії Серджо Матарелла запевнив Україну в підтримці її прагнення до миру та євроінтеграційних кроків.

https://p.dw.com/p/4QaFP

Президент Італії Серджо Матарелла запевнив прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в тому, що його країна підтримуватиме Київ стільки, скільки це буде потрібно, зокрема і в питанні приєднання до Європейського Союзу в найкоротші строки. Про це повідомляє італійське національне інформаційне агентство ANSA в середу, 26 квітня, коли Рим проводить конференцію з відновлення України.

"Захист незалежності, свободи та територіальної цілісності України є фундаментальною цінністю для всіх країн світу, які вірять у свободу народів і кожної людини. Ми всі хочемо миру, але це має бути справедливий мир, який поважає цілісність України", - сказав Матарелла.

Шмигаль: Україна розраховує, що SAMP/T прибуде якнайшвидше

Шмигаль своєю чергою подякував лідеру Італії за слова солідарності та повідомив, що під час зустрічі політики обговорили не лише оборонний, а й фінансовий та санкційний сектори співпраці.

"Цінуємо військово-технічну допомогу Італії для сил безпеки й оборони України. Розраховуємо, що комплекс SAMP/T якнайшвидше прибуде в Україну та стане на захист українського неба. Вдячні за готовність долучитися до реалізації формули миру президента Володимира Зеленського, а також за підтримку європейських прагнень України. Очікуємо, що Італія так само підтримає вступ України в НАТО. Адже це стане найкращою гарантією миру та безпеки в Європі", - написав Шмигаль у Telegram.

Про те, що Італія та Франція завершили технічні переговори щодо спільноїпередачі Україні зенітного ракетного комплексу SAMP/T навесні, стало відомо на початку лютого. До того ЗМІ повідомляли, що Італія та Франція замовлять 700 ракет Aster-30 на два мільярди євро до цієї системи протиповітряної оборони (ППО).

Читайте також: Війна: Рим пропонує мирні переговори за посередництва Китаю

Західна зброя: чим воюють ЗСУ і що готують до контрнаступу

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Президент України Володимир Зеленський і лідер Китаю Сі Цзіньпін (колаж)

Зеленський провів "змістовну" розмову з Сі Цзіньпіном

Політика1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Покинутий будинок у Чорннобильській зоні відчуження

Як самосели пережили окупацію в Чорнобильській зоні

Як самосели пережили окупацію в Чорнобильській зоні

Конфлікти7 год. тому
Film Ukraine l Animationsfilm Mavka l Filmstills

"Мавка" виходить на німецькі кіноекрани

"Мавка" виходить на німецькі кіноекрани

Культура2 год. тому
Нові індійські підручники з історії викликали дискусію про минуле і майбутнє країни

Не лише у РФ: чому в Індії переписують підручники історії?

Не лише у РФ: чому в Індії переписують підручники історії?

Освіта3 год. тому
Frankreich: Olympische Ringe zu den Sommerspielen 2024

У ПАРЄ обговорили участь спортсменів із РФ в Олімпіаді-2024

У ПАРЄ обговорили участь спортсменів із РФ в Олімпіаді-2024

Спорт18 год. тому
external

Українське зерно: стрес-тест для європейської єдності?

Українське зерно: стрес-тест для європейської єдності?

Економіка25 квітня 2023 р.01:12 хв.
external

"Куди не глянь, Росія зневажає все": РФ в Радбезі ООН

"Куди не глянь, Росія зневажає все": РФ в Радбезі ООН

Політика25 квітня 2023 р.02:17 хв.
На головну сторінку