Президент ФРН вирішить про розпуск Бундестагу 27 грудня

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр оголосив намір розпустити Бундестаг після того, як той відмовив у довірі уряду канцлера Олафа Шольца через розвал правлячої коаліції.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) 27 грудня 2024 року оголосить рішення про розпуск Бундестагу. Про це йдеться у пресрелізі, опублікованому пресслужбою глави держави, у п'ятницю, 20 грудня.

Перед тим, як ухвалити рішення про розпуск Бундестагу,Штайнмаєр переконався, що в ньому "більше немає жодних перспектив для створення стабільної парламентської більшості для федерального уряду".

Нагадаємо, 16 грудня 394 депутати Бундестагу проголосували проти довіри федеральному уряду Олафа Шольца (Olaf Scholz), 207 членів Бундестагу підтримали уряд, 116 - утрималися.

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Відмовили в довірі коаліційному уряду Шольца, зокрема, члени найбільшої опозиційної фракції - консервативного блоку в складі Християнсько-демократичного союзу (ХДС) і Християнсько-соціального союзу (ХСС), представники Вільної демократичної партії (ВДП), яка вийшла зі складу правлячої коаліції, а також Ліва партія та популісти зі "Союзу Сари Ваґенкнехт" (ССВ) та "Альтернативи для Німеччини" (АдН). Депутати від Зеленої партії, що залишилася в уряді, утрималися під час голосування.

Виступаючи із заявою перед голосуванням, Шольц наголосив, що питання про довіру стосується не тільки парламенту. "Тому питання про довіру я сьогодні адресую всім виборцям", - зазначив він. За словами канцлера, йдеться при цьому про ключове питання: "Чи готова Німеччина як сильна держава активно інвестувати у своє майбутнє?". Це такі нагальні інвестиції, як підтримка України і зміцнення Бундесверу, які не повинні здійснюватися на шкоду охороні здоров'я, системі догляду за хворими і літніми людьми, пенсійному страхуванню і комунальним бюджетам, підкреслив Шольц.