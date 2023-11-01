Президент ФРН вибачився за німецьку колонізацію Танзанії

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) під час свого візиту до Танзанії попросив вибачення за акти насильства, вчинені за часів німецького колоніального правління. "Я схиляюся перед жертвами німецького колоніального панування, - заявив Штайнмаєр у середу, 1 листопада, виступаючи в місті Сонгеа. - Як президент Німеччини, я хотів би попросити вибачення за те, що німці зробили з вашими предками".

За словами федерального президента, він "соромиться" за дії колоніальної влади, яка "з жорстокістю" управляла тодішньою німецькою колонією в Східній Африці. Звертаючись до нащадків танзанійців, які стали жертвами колоніального правління Німеччини, Штайнмаєр запевнив: "Ми, німці, разом із вами шукатимемо відповіді на питання, які не дають вам спокою".

Німеччина поверне Танзанії кістки та черепи з німецьких музеїв

Німецьке колоніальне панування у Східній Африці розпочалося 1885 року і тривало аж до Першої світової війни. Місто Сонгеа розташоване в регіоні, де в 1905-1907 роках з особливою жорстокістю було придушене повстання проти німецької колоніальної влади. За оцінками істориків, під час так званого повстання Маджі-Маджі було вбито до 300 тисяч осіб.

За словами Штайнмаєра, який відвідав музей Маджі-Маджі і поспілкувався з нащадками загиблих у Сонгеа, він приїхав із "посланням" про те, що "Німеччина готова до спільної переоцінки минулого". "Ніхто не повинен забувати про те, що сталося в ті часи", - сказав президент ФРН. Він також висловив сподівання, що "у спільному осмисленні минулого візьме участь насамперед молодь: школярі, студенти, а також науковці та музейні працівники".

Штайнмаєр пообіцяв повернути до Танзанії кістки і черепи з колишньої колонії, які нині перебувають у Німеччині. "Ми знаємо, що багато кісток зі Східної Африки було привезено в Німеччину в той час і вони лежали в музеях і антропологічних колекціях - сотні, можливо, тисячі черепів", - сказав він. Наголосовши, що ідентифікація останків "вкрай скрутна", він запевнив, що Німеччина "зробить усе, що в її силах".

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