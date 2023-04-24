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Франк-Вальтер Штайнмаєр в Оттаві
Франк-Вальтер Штайнмаєр в ОттавіФото: Britta Pedersen/dpa/picture alliance
ПолітикаНімеччина

Президент ФРН у Канаді закликав захищати демократію

Максим Сидоржевський | Ольга Лебедєва
1 год. тому

Необхідно захищати ліберальні демократії, запобігаючи політичній та економічній вразливості, заявив президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр під час візиту до Канади. Тут виклики - політика щодо РФ і КНР, вважає Штайнмаєр.

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Під час візиту до Канади федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) закликав спільно захищати ліберальні демократії, запобігаючи тим самим політичній та економічній вразливості. "Наша демократія також є критичною інфраструктурою. Захистімо її від атак зсередини і ззовні", - заявив він у понеділок, 24 квітня, на обіді з генерал-губернаторкою Канади Мері Саймон в Оттаві.

За його словами, викликом у цьому зв'язку є політика міжнародної спільноти щодо Росії, а також Китаю. "Економічні та політичні претензії Китаю формуватимуть майбутнє міжнародних відносин у довгостроковій перспективі", - зазначив він. При цьому він висловив переконання, що Канада як тихоокеанська країна відіграє важливу роль у зусиллях західних держав щодо протистояння дедалі більшому зростанню впливу Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Ще тісніші зв'язки Берліна й Оттави, ніж раніше

Президент ФРН також наголосив на дружніх відносинах із Канадою, які останнім часом ще більше зміцнилися. "Німеччина і Канада сьогодні пов'язані тісніше, ніж будь-коли. Ми знаємо, що ми маємо одне в одного і як сильно ми потрібні одне одному", - додав глава німецької держави.

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Штайнмаєр прибув до Оттави напередодні в супроводі ділової делегації з чотириденним візитом. Президент ФРН 24 квітня зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, який наголосив на провідній ролі Німеччини, зокрема, у Великій сімці, та підкреслив спільну підтримку України.

Як зазначає dpa, Німеччина, зокрема, зацікавлена в розвитку торговельних відносин із Канадою, яка володіє значними покладами нафти, газу та мінералів.

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