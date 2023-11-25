Президент ФРН відвідає Ізраїль на знак солідарності

Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що "ніхто не може відмовити Ізраїлю в праві рішуче боротися з терором".

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) оголосив, що метою його поїздки в Ізраїль, запланованої на 26 листопада, є прагнення висловити солідарність із державою, яка захищається від агресії терористів.

"Поїздка в Ізраїль зараз? Так, саме зараз, - заявив очільник німецької держави у відеозверненні в суботу, 25 листопада. - Завтра я вирушаю в дорогу, щоб запевнити Ізраїль у нашій солідарності, що триває. Солідарності не тільки з Ізраїлем як жертвою терору, а й з Ізраїлем, який захищає себе", - зазначив він.

Як повідомляє пресслужба відомства президента ФРН, Франк-Вальтер Штайнмаєр та його дружина Ельке Бюденбендер (Elke Büdenbender) 26 та 27 листопада здійснять офіційну поїздку в Ізраїль, Оман та Катар. У програмі візиту в Ізраїль вказані зустріч із президентом країни Іцхаком Герцогом, а також участь у політичних заходах та переговорах на півдні Ізраїлю та у Східному Єрусалимі.

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"Ізраїль бореться за своє існування"

Поїздку в Ізраїль Штайнмаєр називає "важкою", але "необхідною". "Я вирушаю в Ізраїль, який захищає себе. Бореться за своє існування. В Ізраїль, який дедалі частіше піддається міжнародній критиці саме за цю самооборону", - наголосив він.

За його словами, ще жодного разу з моменту свого заснування 75 років тому ізраїльська держава "не отримувала такої глибокої рани", як 7 жовтня - у день масштабної атаки з боку палестинського угрупування ХАМАС, визнаного терористичним в США і ЄС.

"Ніколи з часів Голокосту не було вбито стільки єврейок та євреїв за один день. Ніколи ще такою мірою не опинялося під загрозою існування Ізраїлю як безпечного дому для євреїв", - заявив він.

"Ніхто не може відмовити Ізраїлю в праві рішуче боротися з терором", - наголосив Штайнмаєр. Водночас він зазначив, що під час цієї боротьби величезних страждань зазнають і беззбройні мирні жителі. Берлін очікує, що буде вжито всіх заходів для захисту цивільних та постачання їм усього життєво необхідного відповідно до міжнародного гуманітарного права, зазначив президент ФРН.

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Штайнмаєр про ХАМАС

Президент ФРН розповів, що, окрім іншого, темою його переговорів із владою Ізраїлю буде гуманітарна допомога для мирних жителів Сектору Гази. "Кожне людське життя має рівну вагу", - заявив Штайнмаєр у зв'язку з цим.

Водночас він зазначив, що ісламістський рух ХАМАС не можна вважати "визвольною організацією, яка бореться за благо для палестинців". "Скоріше, це терористична організація, яка хоче знищити Ізраїль і водночас цинічно веде на страждання палестинський народ", - констатував президент ФРН.

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Говорячи про майбутнє регіону після закінчення війни, Штайнмаєр висловився на користь рішення, що передбачає існування двох держав. "Таке рішення має ґрунтуватися на двох принципах: більше безпеки для Ізраїлю та більше перспектив для майбутнього палестинців, - пояснив він. - Палестинці повинні реалізовувати своє право на політичне самовизначення та жити у гідності, свободі та мирі зі своїми сусідами".

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