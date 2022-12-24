Президент ФРН: Допомога українцям - ознака людяності

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр (Frank-Walter Steinmeier) у своєму телезверненні до Різдва закликав німців бути згуртованими і не втрачати віри у свої сили. "Якщо цього року було щось хороше, то це - усвідомлення, що разом ми подолаємо всі труднощі", - наголосив Штайнмайєр. Його виступ буде показано на телебаченні ввечері суботи, 24 грудня.

Глава ФРН також закликав співгромадян і надалі виявляти солідарність з Україною. "Доти, доки не настав мир, ми повинні підтримувати тих, хто зазнає нападу, погроз і пригнічення", - заявив він. "Жорстокий російський напад на Україну, повернення війни до Європи, жахливі страждання українців, як і побоювання ескалації бойових дій - все це лякає багатьох людей у нашій країні", - сказав Штайнмаєр. Тому "найбільше наше бажання цього року - щоб знову настав мир", наголосив президент ФРН. Цього ще більше потребують як українці, які були змушені покинути свою країну і приїхали до нас, так і їхні родини в Україні, додав Штайнмаєр.

Читайте також: Дев'ять місяців на чужині: як родині з Харкова живеться в Німеччині

Президент Німеччини окреслив чіткі межі для можливого майбутнього миру. "Це має бути справедливий мир, який не заохочує захоплення земель і не залишає народ України віч-на-віч із свавіллям і насильством окупантів", - сказав президент ФРН. За його словами, такий мир "ще не осяжний".

Штайнмаєр також нагадав, що жителям Німеччини небайдужа доля українців, їхня боротьба за свободу, тому вони виявляють солідарність та людяність. За його словами, Україна захищається з великою мужністю, Європа згуртована, а Німеччина постала перед багатьма викликами. "Ми не піддалися паніці, ми не дозволили внести розкол у наші лави. Наша демократична держава полегшує важкий тягар, і багато хто в компаніях працює над тим, щоб вийти з кризи з новими силами", - запевнив Штайнмаєр.

Не забувати про боротьбу зі зміною клімату

Водночас він попередив, що, окрім війни та економічних труднощів, не можна забувати і про інші нагальні проблеми. "Боротьба зі зміною клімату не втратила актуальності", - сказав Штайнмаєр, висловивши побажання, щоб і "літні люди були готові до змін наприкінці свого життя". Побічно торкнувшись теми скандальних акцій протесту руху "Останнє покоління", президент Німеччини сказав, що йому хотілося б, щоб молоді люди брали активну участь у громадських процесах, були критичними, але при цьому не шкодили справі захисту клімату, налаштовуючи інших проти себе. "У всіх нас одна мета: щоб молодь була не "останнім поколінням", а першим поколінням екологічно чистого світу", - заявив Штайнмаєр.