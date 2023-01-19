Президент Євроради Мішель приїхав у Київ до Зеленського

Шарль Мішель прибув у четвер, 19 січня, в Україну, де зустрінеться з президентом Зеленським і прем'єром Шмигалем. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 19 січня.

++11:37++

Президент Європейської Ради Шарль Мішель прибув з візитом до Києва.

++11:31++

За інформацією німецької газети Bild від анонімних чиновників, в уряді ФРН вивчають різні можливості щодо постачання сучасних бойових танків Україні: спільну згоду на постачання танків Leopard2 в Україну, "зелене світло" на постачання цих танків з Польщі й інших країн Європейського Союзу, дозвіл на експорт до 100 застарілих танків Leopard1 з Німеччини, або комбінацію цих варіантів.

За словами співрозмовника видання з зовнішньополітичних кіл, останніми днями збільшився тиск із США, і відомство канцлера Німеччини розробляє план "Леопард" для України. Газета зазначає, що змінилися настрої і в промисловій галузі: виробники заявляють, що готові надати підтримку в навчанні, обслуговуванні та ремонті. Шанси на те, що Німеччина поставить Україні танки Leopard, Bild називає високими.

++11:03++

Застрелений СБУ Кірєєв попередив Київ про плани нападу РФ - ЗМІ

Банкір Денис Кірєєв, якого в березні застрелили працівники Служби безпеки України (СБУ) під час затримання, напередодні повномасштабного вторгнення Росії попередив українську розвідку про плани Москви взяти Київ, стверджується у статті The Wall Street Journal.

За даними видання, 23 лютого він повідомив, що президент РФ Володимир Путін віддав наказ про початок вторгнення в Україну. Також йому була відома головна мета атаки - захоплення аеропорту в Гостомелі під Києвом для подальшого перекидання туди військ і техніки та штурму української столиці. Інформація від Кірєєва дала Україні "кілька дорогоцінних годин", щоби перекинути війська для протидії росіянам, заявив начальник головного управління розвідки міністерства оборони Кирило Буданов. Після запеклого бою аеропорт був зруйнований і не міг використовуватись окупаційними силами.

Після вбивства Кірєєва українські ЗМІ повідомляли, що СБУ мала дані про його державну зраду, засновану, зокрема, на записі телефонних розмов. Державне бюро розслідувань, яке розслідує такі вбивства, відмовилося від коментарів для WSJ. Також не став давати коментарі начальник департаменту контррозвідки СБУ Олександр Поклад, який відповідає за затримання підозрюваних у роботі на РФ.

Читайте детальніше: Застрелений СБУ Кірєєв попередив Київ про плани нападу РФ - ЗМІ

++10:41++

Зеленський: Не впевнений, що Путін на екранах - живий

Президент України Володимир Зеленський не розуміє, з ким і про що в Росії можна вести переговори. Про це він сказав, виступаючи онлайн на "Українському сніданку" в рамках Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі.

"Я не впевнений, що той президент Росії, який іноді з'являється на хромакеї - телевізійники зрозуміють - живий. Я не до кінця розумію, чи він приймає рішення, чи хто там приймає рішення, що там за коло осіб. У мене немає такої інформації. Я не зовсім розумію, як можна пообіцяти європейським лідерам одне, а наступного дня почати повномасштабне вторгнення в державу. Я просто не зовсім розумію, з ким ми маємо справу. Тому, коли ми кажемо "мирні перемовини", я не зовсім розумію з ким", - сказав Зеленський.

++10:15++

По всій Україні оголошена повітряна тривога

По всій території України оголошена повітряна тривога. Як повідомляє моніторингова група "Беларускі гаюн", о 09:58 з території Білорусі злетів російський косплекс дальнього радіолокаційного виявлення, о 10:00 - російський Міг, о 10:07 - другий.

++09:48++

Росія, ймовірно, планує спрямувати в Україну свої новітні бойові танки Т-14 "Армата", йдеться у щоденному звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому в Twitter. У розвідці зазначають, що наприкінці грудня 2022 року ці танки фіксували на полігоні на півдні Росії, про підготовку до їхнього розгортання в Україні також писали проурядові російські ЗМІ. Однак наразі невідомо, чи перемістила РФ їх в Україну.

Водночас розвідники зауважують, що розгортання Т-14 на окупованих територіях буде ризикованим рішенням для Москви, зважаючи на численні проблеми при розробці та виробництві цих танків і необхідність налагодження нового логістичного ланцюга для них. "Якщо Росія розгорне Т-14, то, швидше за все, в пропагандистських цілях", - резюмують у Лондоні.

++09:20++

Президент Євроради Мішель їде в Київ до Зеленського

Президент Європейської Ради Шарль Мішель відвідає сьогодні Україну з неанонсованим візитом. "На шляху до Києва. Маю нагоду знову зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром (Денисом Шмигалем. - Ред.) та членами парламенту", - повідомив він у Twitter, додавши, що обговорить з представниками української влади додаткові заходи підтримки.

Мішель наголосив, що українці борються не лише за свою землю та майбутнє своїх дітей, але й "за наші спільні європейські цінності миру та процвітання". "Вони потребують і заслуговують нашої підтримки", - зазначив голова Євроради.

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++09:00++

Великобританія надасть Україні ще 200 одиниць бронетехніки

Крім танків Challenger 2, про які оголосили раніше, Великобританія планує поставити Україні ще 200 одиниць бронетехніки, повідомив британський міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі на спільній пресконференції з канадського колегою Мелані Жолі.

Challenger Фото: Tomasz Waszczuk/PAP/epa/dpa/picture alliance

"Великобританія вирішила піти далі та швидше в питанні допомоги Україні, та поставити нашим друзям основні бойові танки Challenger 2, важку артилерію та понад 200 одиниць іншої броньованої техніки", - сказав він. Крім того, Києву нададуть додатково 100 тисяч одиниць артилерійських снарядів і мільйони боєприпасів для стрілецької зброї.

++08:32++

Внаслідок обстрілів армією РФ території Донеччини 18 січня четверо мирних жителів дістали поранення: в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Часовому Яру, повідомляє в ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

++08:10++

NYT: США пом'якшують позицію щодо ударів по Криму

Адміністрація США обмірковує "один із найсміливіших своїх кроків" - допомогу Україні в завданні ударів по тилових позиціях військ РФ в анексовану Криму, йдеться в матеріалі американської газети The New York Times. Після початку повномасштабної війни Росії проти України Вашингтон відмовлявся надати Києву далекобійне озброєння, щоб уникнути ескалації, проте тепер ця позиція почала "пом'якшуватись", зазначає виданнy.

За даними NYT, адміністрація президента США Джо Байдена обговорює з українською стороною можливість використання різної американської зброї - від ракетних систем HIMARS до бойових машин Bradley - для завдання ударів по сухопутному коридору, який з'єднує Крим з материковою Україною. Водночас у публікації сказано, що Байден поки не готовий надати Україні ракетні комплекси великої дальності, які будуть потрібні Києву для ударів по російських об'єктах на самому півострові.

++07:58++

США дадуть Україні БМП Bradley і бронемашини Stryker на 2,6 мільярда доларів

США готують для України новий пакет військової допомоги на 2,6 мільярда доларів, до якого увійдуть щонайменше 50 бойових машин піхоти Bradley та вперше близько 100 бронемашин Stryker. Про це повідомили одразу кілька американських ЗМІ з посиланням на джерела.

Bradley Фото: US Army/ZUMA Wire/IMAGO

За їхніми даними, про цю допомогу оголосять завтра на засіданні контактної групи з оборони України в форматі "Рамштайн".

Танки Abrams чи далекобійні системи типу ATACMS до пакета включені не будуть. Планується, що до нього увійдуть тисячі одиниць боєприпасів, у тому числі ракети для систем HIMARS.

++07:46++

США ще не готові дати Україні танки Abrams - Пентагон

США поки не готові постачати Україні танки Abrams, оскільки ті - "не найпростіші в обслуговуванні", заявив заступник міністра оборони Колін Каль. За його словами, ці танки дорогі, вимагають складної підготовки та споживають багато палива.

Танки Abrams Фото: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

Він пояснив, що міністр оборони США Ллойд Остін не хоче постачати зброю, яку українці не зможуть обслуговувати та ремонтувати, "бо це марно". "Йдеться не про те, що символічно цінне, а про те, що справді допомагає Україні на полі бою", - цитує його агентство AFP. Водночас Каль не виключив повністю можливості того, що в майбутньому США можуть поставити "Абрамси" Україні.

Раніше американське видання The Wall Street Journal і німецьке Süddeutsche Zeitung повідомили, що Німеччина планувала розпочати постачання Україні танків Leopard2 за умови, що США погодяться передати Києву Abrams. За їхніми даними, канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив про це у телефонній розмові з президентом США Джо Байденом.

++07:30++

Російські війська завдали протягом 18 січня 25 авіаційних ударів і здійснили понад 85 обстрілів території України з реактивних систем залпового вогню.

"Визначені підрозділи збройних сил Російської Федерації та республіки Білорусь продовжують виконувати завдання. Таким чином противник демонструє свою присутність поблизу державного кордону", - йдеться в ранковому зведенні генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

За добу ЗСУ відбили атаки окупантів в районах Білогорівки Луганської області та 13 населених пунктів Донецької, серед яких Соледар і Бахмут.

Українська авіація завдала 13 ударів по районах зосередження окупаційних сил і трьох - по їхніх позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також вчора збили російський гелікоптер Ка-52 і безпілотник "Мерлін-ВР". Підрозділи ракетних військ і артилерії вразили три пункти управління, п'ять районів зосередження сил РФ, склад боєприпасів і два інші неназвані важливі російські об'єкти.

++07:20++

Кличко вручив Джонсону звання почесного громадянина Києва

Мер Києва Віталій Кличко вручив колишньому прем'єр-міністру Великобританії Борису Джонсону нагороду від столиці України - звання почесного громадянина міста Київ. Це відбулося 18 січня на полях Всесвітнього економічного форуму в швейцарському Давосі, повідомили в Київській міські раді, яка ухвалила рішення про присвоєння нагороди наприкінці листопада 2022 року.

"Борис Джонсон неодноразово відвідував українську столицю і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора. Як прем'єр Великобританії він робив все можливе для допомоги Україні, і продовжує підтримувати нас та переконувати в необхідній підтримці цивілізований світ", - сказав Кличко.

Джонсон подякував за відзнаку та висловив переконання, що українці переможуть у війні, розв'язаній проти них Росією. "(Президент РФ Володимир. - Ред.) Путін зробив катастрофічну помилку. А все, що ми, друзі України, маємо робити зараз - це продовжувати підтримувати Україну танками, літаками, фінансовими ресурсами, усім необхідним. Поки Україна переможе", - цитує Джонсона сайт Київради.

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