 Прессекретар Путіна повідомив, що в нього коронавірус | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.05.2020

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Новини

Прессекретар Путіна повідомив, що в нього коронавірус

Дмитро Пєсков повідомив агенції "Інтерфакс", що заразився коронавірусом та перебуває у лікарні. Між тим у Росії кількість заражених SARS-CoV-2 збільшилась до 242,2 тисячі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії Володимира Путіна, у вівторок, 12 травня, повідомив, що у нього виявили коронавірус. "Так, захворів. Лікуюсь", - наводить його слова агенція "Інтерфакс" і додає, що Пєсков перебуває у клініці.

Нагадаємо, 30 квітня про позитивний тест на коронавірус повідомив і прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін

Станом на 12 травня у Росії стрімко збільшилась кількість інфікованих коронавірусом і сягнула, за даними Університету Джонса Хопкінса (США) 242,2 тисячі. Тепер РФ посідає друге місце у світі за кількістю заражених після США, де нині зафіксовано 1,3 мільйона заражених. В Росії від хвороби COVID-19, яку викликає коронавірус, померли 2116 людей.

Між тим Володимир Путін оголосив послаблення карантину в Росії.

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