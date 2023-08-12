Препарати для наркозу: у лікарні в Дніпрі померла дитина

11 пацієнтів лікарні у Дніпрі отримали тяжкі побічні реакції, попередньо, на препарати для наркозу. Одна дитина померла, ще 10 осіб постраждали. Їх доправили до інших лікарень, за життя двох людей борються медики.

Одна дитина померла, а ще 10 пацієнтів постраждали, попередньо, від медпрепаратів для внутрішньовенного наркозу у міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини імені М. Ф. Руднєва у Дніпрі. Про це у суботу, 12 серпня, повідомило міністерство охорони здоров'я України.

"Пацієнти отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу", - повідомило відомство у дописі у Facebook.

Серед постраждалих - п'ятеро дорослих та шестеро дітей. 11-річного хлопчика медикам не вдалося врятувати, ще п'ятьох дітей у стані середньої тяжкості перевели до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. П'ятьох дорослих пацієнтів доправили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Стан двох з них оцінюється як важкий, медики борються за їхнє життя, повідомили в МОЗ.

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Поліція розпочала кримінальне провадження

На партію медичних перпаратів, які могли спричинити таку побічну дію, наклали карантин та вилучили з обігу у медзакладі. Як зазначають у МОЗі, ці препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі.

"В лікарні тривають слідчі дії. Працює відповідна комісія та правоохоронці", - зазначили у МОЗі. Також власне розслідування проводить Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба). За результатами розслідування будуть ухвалені "відповідні управлінські рішення", повідомили у міністерстві.

Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником). Слідчі провели обшук у лікарні та вилучили медичну документацію й інші речові докази, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Дніпропетровській області.