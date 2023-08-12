Препарати для наркозу: у лікарні в Дніпрі померла дитина
Одна дитина померла, а ще 10 пацієнтів постраждали, попередньо, від медпрепаратів для внутрішньовенного наркозу у міській багатопрофільній клінічній лікарні матері та дитини імені М. Ф. Руднєва у Дніпрі. Про це у суботу, 12 серпня, повідомило міністерство охорони здоров'я України.
"Пацієнти отримали тяжку побічну реакцію на медичні препарати, які застосовувалися під час проведення оперативних втручань. Попередньо, йдеться про медпрепарати для внутрішньовенного наркозу", - повідомило відомство у дописі у Facebook.
Серед постраждалих - п'ятеро дорослих та шестеро дітей. 11-річного хлопчика медикам не вдалося врятувати, ще п'ятьох дітей у стані середньої тяжкості перевели до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні. П'ятьох дорослих пацієнтів доправили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Стан двох з них оцінюється як важкий, медики борються за їхнє життя, повідомили в МОЗ.
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Поліція розпочала кримінальне провадження
На партію медичних перпаратів, які могли спричинити таку побічну дію, наклали карантин та вилучили з обігу у медзакладі. Як зазначають у МОЗі, ці препарати лікарня закуповувала самостійно, а не отримувала через централізовані закупівлі.
"В лікарні тривають слідчі дії. Працює відповідна комісія та правоохоронці", - зазначили у МОЗі. Також власне розслідування проводить Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (Держлікслужба). За результатами розслідування будуть ухвалені "відповідні управлінські рішення", повідомили у міністерстві.
Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 140 ККУ (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником). Слідчі провели обшук у лікарні та вилучили медичну документацію й інші речові докази, повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Дніпропетровській області.