Премією "Лола" 2022 року нагородили кінострічку "Дорогий Томас"

Німецьку кінопремію (Deutscher Filmpreis), також відому як "Лола", у категорії "Найкращий художній фільм" ("Золота Лола") 2022 року отримала драма "Дорогий Томас" ("Lieber Thomas") режисера Андреаса Кляйнерта (Andreas Kleinert). Вона розповідає про життя видатного німецького письменника, поета, драматурга та кінематографіста Томаса Браша (Thomas Brasch, 1945-2001). На урочистій церемонії вручення премії, що відбулася ввечері в п'ятницю, 24 червня, в Берліні, ця картина отримала від Німецької кіноакадемії більше нагород, ніж будь-який інший фільм - зокрема за найкращу режисуру та найкращий сценарій.

Найкращі акторські та режисерські роботи

Альбрехта Шуха (Albrecht Schuch), який виконав роль Томаса, відзначили як найкращого виконавця головної чоловічої ролі. Так, 36-річний актор став володарем вже третьої "Лоли". Раніше він отримав цю нагороду за роботу у фільмах "Руйнівниця системи" ("Systemsprenger") та "Берлін, Александерплац" ("Berlin Alexanderplatz"). 29-річна акторка Джелла Гаазе (Jella Haase) стала найкращою акторкою другого плану.

Церемонія нагородження

Акторка Мельтем Каптан (Meltem Kaptan), яка втілила образ героїні в драмі "Рабіє Курназ проти Джорджа Буша" (Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush), отримала "Лолу" за найкращу головну жіночу роль. Водночас Александер Шеєр (Alexander Scheer), який також зіграв у цьому фільмі, став найкращим актором другого плану. Режисерську роботу Андреаса Дрезена відзначили "Срібною Лолою". А "Бронзова Лола" дісталася стрічці "Велика свобода" ("Große Freiheit") австрійського режисера Себастьяна Майзе (Sebastian Meise).

За заслуги перед німецьким кінематографом

81-річний німецький оператор Юрґен Юрґес (Jürgen Jürges), у фільмографії якого понад сто фільмів, здобув почесну нагороду за визначні заслуги перед німецьким кінематографом.

Німецька кінопремія вважається найпрестижнішою нагородою в Німеччині в галузі кінематографу. Загалом на нові кінопроєкти у ФРН виділяється близько трьох мільйонів євро на рік.

Направити силу мистецтва проти війни в Україні

Близько 1700 людей запросили на церемонію нагородження, що відбулася у столичному виставковому комплексі Мессе Берлін. У ході гала-вечора неодноразово згадували про агресивну війну Росії проти України. З відеозверненням до учасників урочистостей виступив брат київського мера Володимир Кличко. Тим часом Клаудіа Рот закликала кінематографістів направити силу мистецтва на протидію війні, що триває у самому центрі Європи.

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