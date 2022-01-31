Прем'єрка Естонії: Німеччина має допомогти Україні

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас закликала Німеччину підтримати Україну в напруженій ситуації, що склалася на кордонах, до яких Росія стягує десятки тисяч своїх солдатів. "Ми закликаємо наших німецьких партнерів дослухатися до українців. Україна попросила допомоги. Ця країна потребує підтримки для самооборони від агресора", - підкреслила Каллас в інтерв'ю німецькому таблоїду Bild, опублікованому в понеділок, 31 січня.

Естонія хоче передати Україні дев'ять гаубиць, отриманих Таллінном із запасів колишньої НДР (Німецька Демократична Республіка). Проте Німеччина не дала своєї згоди на постачання цієї зброї третій стороні. Київ, у свою чергу, теж неодноразово просив Берлін про постачання зброї, але влада ФРН на ці прохання незмінно відповідала відмовою.

В інтерв'ю Bild Каллас також відкинула вимоги Москви до НАТО. "Ми не можемо дозволити Росії відновити політичний та військовий вплив на її сусідів, - наголосила вона. - Кремль не має права голосу у тому, що стосується рішень НАТО, і ми не будемо приймати ультиматуми Росії".

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Глава естонського уряду назвала реальною загрозу воєнного вторгнення РФ в Україну. "Ми маємо бути готові до відповідних кроків, якщо Росія відмовиться від дипломатії", - зазначила вона. У такому разі, підкреслила Каллас, санкції проти Москви мають бути "широкими, жорсткими та точними".

Напруга довкола України

За даними країн Заходу, Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною до 120 тисяч військовослужбовців. Москва заперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців та американців у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Наприкінці грудня Росія висунула низку вимог до США та НАТО, що стосуються скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та загрожує масштабними санкціями у разі вторгнення до сусідньої держави.