Прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдук несподівано подав у відставку

Прем'єр-міністр Судану Абдалла Хамдук оголосив про свою відставку. Як заявив політик у своєму виступі на телебаченні ввечері неділі, 2 січня, він вирішив звільнити своє місце для інших і дати їм шанс пройти той час, що залишився від перехідного періоду, у напрямку громадянської, демократичної держави. За його словами, для досягнення нової угоди про політичний перехід Судану до демократії необхідно провести дискусію за круглим столом.

Військовий переворот у Судані та безперервні протести

25 жовтня 2021 року в Судані, африканській державі з населенням 44 мільйонів осіб, стався військовий переворот. У результаті суданські військові із Суверенної ради взяли владу у свої руки та помістили Хамдука під домашній арешт. Наприкінці листопада глава Суверенної ради Судану, генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан та Абдалла Хамдук уклали політичну угоду, яка передбачала повернення останнього на свою посаду та формування уряду технократів. При цьому Аль-Бурхан очолив новий перехідний уряд разом з Хамдуком - як лідер Суверенної ради.

Суданські політичні та громадянські сили сприйняли цю угоду як спробу узаконити військовий переворот та пообіцяли продовжувати протести доти, доки у перехідний період не буде досягнуто "повного громадянського правління". 31 грудня Аль-Бурхан пообіцяв організувати вільні та справедливі вибори, щоб "захистити країну від сповзання до хаосу та розорення".

Тим часом у країні не припиняються демонстрації протесту проти перехідного уряду за участю військових, яких звинувачують у серйозних порушеннях прав людини та корупції. Протестувальники, як і раніше, вимагають передачі влади від військових громадянському уряду та звинувачують Хамдука у державній зраді. Сили безпеки застосовують проти демонстрантів сльозогінний газ і відкривають по них стрілянину. Надходять повідомлення про вбитих та поранених.­­­