24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 2 липня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами неділі, 3 липня (час київський).

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Кількість загиблих у російському Бєлгороді зросла до чотирьох. За словами губернатора області В'ячеслава Гладкова, загинули троє громадян України та один громадянин РФ. За даними російських ЗМІ, загинула українська сім'я, яка виїхала в Бєлгород із Харкова після початку війни.

Тим часом у соціальних мережах розповсюджують фото зі снарядом, який влучив у багатоповерхівку в Бєлгороді. Військовий експерт Олег Жданов і розслідувачі Conflict Intelligence Team підтвердили російському виданню The Insider, що на фото - частина ракети зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир", який є на озброєнні армії РФ. Пресслужба уряду Бєлгородського регіону підтвердила достовірність фото та заявила, що це уламок ракети протиповітряної оборони.

Українська влада досі не коментувала інформацію про вибухи в Бєлгороді та Курську.

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Прем'єр Австралії відвідав Бучу, Ірпінь та Гостомель

В межах своєї першої поїздки в Україну прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь, що постраждали від дій російської армії. Про це повідомляє голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, Албаніз був вражений від побаченого - зруйнованої цивільної інфраструктури, слідів від мін і знищеного аеропорту "Антонова". "Австралія підтримує Україну та виступає за справедливе покарання за злочини, що тут відбувалися", - цитує Кулеба австралійського прем'єра.

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Як стверджує радник мера Маріуполя Донецької області Петро Андрющенко, в місті згорів склад, де російські солдати зберігали награбоване.

Він також розповів, що отримав підтвердження, що 30 червня в акваторії Маріуполя на міні підірвався десантний катер Чорноморського флоту РФ, загинули троє моряків.

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Шойгу доповів Путіну про "звільнення ЛНР"

Російський міністр оборони Сергій Шойгу доповів президенту РФ Володимиру Путіну про "звільнення Луганської народної республіки". Він стверджує, що встановлений повний контроль над Лисичанськом і прилеглими населеними пунктами.

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Міністерство оборони РФ офіційно звинуватило Україну в обстрілах російських міст Бєлгород і Курськ, заявивши, що вона нанесла удари балістичними ракетами "Точка-У" з касетними боєприпасами та безпілотниками Ту-143 "Рейс" по "житлових кварталах, де немає ніяких військових об’єктів". Українська влада поки не коментувала інформацію.

Також у міноборони РФ стверджують, що "замкнули кільце оточення навколо Лисичанська" Луганської області та ведуть бої всередині міста.

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На конференції у швейцарському Лугано, яка відбудеться 4-5 липня, українська делегація представить план післявоєнної відбудови України, який складається з приблизно двох тисяч сторінок, повідомляє агенція Bloomberg із посиланням на обізнані джерела. За даними видання, план окреслить широкий перелік інфраструктурних і безпекових проєктів, інвестицій у клімат і цифрову економіку, а також диверсифікацію енергетичних ресурсів.

Донори нададуть українському уряду відгук на проєкт протягом найближчих місяців, основну частину фінансової допомоги на відбудову, обсяг якої може перевищити 500 мільярдів євро, дасть Європейський Союз, йдеться в матеріалі.

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Тривають обстріли сіл по лінії розмежування у Березнегуватській громаді Миколаївської області, інформація щодо потерпілих і пошкоджень уточнюється, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім. Протягом 2 липня обстрілів з боку РФ зазнали також Інгульська, Шевченківська, Радсадівська, Галицинівська та Первомайська громади. У Шевченківській громаді через обстріли селища Луч загинула людина.

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РФ може провести "референдум" про приєднання Херсонщини - розвідка

У військовій розвідці Великобританії вважають, що окупаційна адміністрація захопленого РФ Херсона може провести псевдореферендум щодо приєднання області до Росії. Арешт 28 червня мера Херсона Ігоря Колихаєва розвідники вважають спробою придушення опору окупації, який триває на Херсонщині. У британській розвідці вважають, що пошук "якогось конституційного рішення" для обґрунтування окупації, ймовірно, є пріоритетною політичною ціллю для Росії. Для отримання бажаного результату, РФ із великою ймовірністю вдасться до фальсифікації голосування, йдеться у щоденному звіті.

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У РФ звинувачують Україну в ударах по Бєлгороду і Курську

Крім Бєлгорода, вибухи вночі пролунали в російському Курську.

Наслідки вибухів у Бєлгороді

Губернатор Курської області Роман Старовойт стверджує, що це спрацювала протиповітряна оборона РФ, яка нібито збила два українських безпілотника "Стриж", що прямували до міста. Вибухи в Бєлгороді він також назвав "атакою противника".

В атаках на Бєлгород і Курськ Україну звинуватив і російський сенатор від провладної партії "Єдина Росія" Андрій Клішас. Він назвав це "прямим актом агресії з боку України" та закликав до "найжорсткішої, в тому числі воєнної відповіді".

Читайте детальніше: У РФ звинувачують Україну в ударах по Бєлгороду і Курську

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Удар РФ по Харкову: ракета влучила в об'єкт критичної інфраструктури

О четвертій ранку РФ нанесла ракетні удари по Харкову. Влучили в один з об’єктів критичної інфраструктури Київського району. За попередньою інформацією від голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, постраждалих немає. "Також ворог вдарив по приватному домоволодінню в Новобаварському районі. У будинку та навчальному закладі, що поруч, від удару вибило вікна. Постраждала власниця будинку - 54 річна жінка - госпіталізована до лікувальної установи, стан - середній", - повідомив він.

Протягом доби 2 липня в області четверо поранених від обстрілів російською армією населених пунктів Харківщини.

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Внаслідок атак РФ 2 липня на Донеччині загинули чотири людини: в Орлівці, Новомиколаївці, Красногорівці та Слов'янську, повідомив у ранковому зведенні голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. П'ятеро людей були поранені, зокрема двоє дітей у Добропіллі.

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Зранку в неділю РФ вдарила по Криворізькому району Дніпропетровщини, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. За його даними, росіяни кілька разів влучили по дачному масиву у Зеленодольську, внаслідок чого зруйновані три будинки, ще один зазнав пошкоджень. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

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ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз РФ у Мелітополі - мер

Вночі в неділю Збройні сили України вивели з ладу одну з чотирьох військових баз РФ у Мелітополі Запорізької області, повідомляє мер міста Іван Федоров. За його словами, ЗСУ нанесли по ній понад 30 ударів. Місто затягнуте димом, каже Федоров. "Наразі окупанти намагаються зробити провокації про те, що був обстріл мирних районів, постраждало мирне населення, зруйнована міська інфраструктура. Цього не було!", - наголосив мер.

Також Федоров повідомив, що 2 липня в місті зійшов із рейок російський бронепоїзд з боєприпасами. За його словами, це сталося "завдяки силам спротиву".

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Ситуація в Лисичанську

Росіяни закріплюються в районі Лисичанська, місто - у вогні, пише в ранковому зведенні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Окупанти кинули на Лисичанськ, напевно, усі сили. Атакували місто з незрозуміло жорстокою тактикою. Так, якщо в Сєвєродонецьку за місяць вуличних боїв залишилися вцілілі будинки та адмінбудівлі, то в Лисичанську упродовж короткого проміжку часу ті самі адмінбудівлі знищені вщент. Багато і росіян, і зброї, що вони застосовують. І це незважаючи на знищення декількох складів із ворожими боєприпасами. Несуть значні втрати, але вперто просуваються. Вони закріплюються в місті", - йдеться в повідомленні Гайдая.

Тим часом у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW) сказано, що, ймовірно, українські сили навмисно відступили з Лисичанська, що призвело до захоплення Росією міста 2 липня. "Геолокаційні записи показали, як російські війська невимушено обходять північні та південно-східні райони Лисичанська так, ніби українських сил мало або зовсім не лишилося в місті", - йдеться в повідомленні. В ISW також прогнозують, що російські війська, ймовірно, встановлять контроль над територією Луганської області, що залишилася, в найближчі дні, а тоді зосередяться на українських позиціях у Сіверську, перш ніж повернути на Слов'янськ і Бахмут Донецької області.

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Зведення генштабу ЗСУ

Збройні сили України відбили штурм росіян неподалік Прудянки на Харківщині, йдеться у ранковому зведенні генерального штабу ЗСУ. Неподалік Мазанівки Донецької області сили РФ намагалися наступати, втім отримали відсіч і відійшли. Спроба наступу була також в районі населеного пункту Спірне на Донеччині, де зараз тривають бойові дії.

У зведенні зазначається, що армія РФ обороняє раніше зайняті позиції на Харківському та Слов'янському напрямках, намагається закріпитися в районі міст Лисичанськ Луганської області та Верхньокам'янка Донецької. На Південнобузькому напрямку РФ зосереджує зусилля на недопущенні просування підрозділів сил оборони України на ймовірних напрямках наступу.

На Волинському та Поліському напрямках ознак підготовки до наступу наразі нема, зазначають у генштабі. У Білорусі з 1 липня розпочали ротацію підрозділів армії країни у Брестській області, а також посилюють систему протиповітряної оборони за рахунок підрозділів східного військового округу збройних сил Російської Федерації.

Під вогнем РФ - населенні пункти Сумської, Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської областей. РФ веде обстріли з танків, артилерії, авіації, реактивних систем залпового вогню, мінометів. Водночас українська авіація знищила близько 20 одиниць російської техніки та два польових склади боєприпасів 2 липня, йдеться у зведенні.

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У російському Бєлгороді заявляють про жертви після "серії гучних звуків"

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що орієнтовно о третій ночі в Бєлгороді "було чути серію гучних звуків" - "імовірно, спрацювала протиповітряна оборона".

За його словами, станом на шосту ранку є троє загиблих, двоє поранених, у тому числі дитина 10 років і чоловік у важкому стані, та двоє травмованих, а також є часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків і не менше 39 приватних.

Раніше Росія звинувачувала Україну в ударі по нафтобазі в Бєлгороді, а також в інших обстрілах області.

Читайте також: У Бєлгородській області РФ горів склад боєприпасів

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2610 населених пунктів України перебувають під окупацією РФ - Зеленський

2610 українських населених пунктів перебувають під російською окупацією, в той час як 1027 міст і сіл уже вдалося звільнити, повідомив у відеозверненні за підсумком 129-го дня війни президент України Володимир Зеленський. "Більшість із них потребує відбудови. Сотні з них російська армія повністю зруйнувала, їх фактично треба будувати заново", - сказав він.

Зеленський зауважив, що звільнені громади Україна відновлює власними силами, але відбудову по всі країні можна реалізувати тільки залучивши міжнародних партнерів. За його словами, питанню відбудови України буде присвячена спеціальна конференція в Лугано у Швейцарії, яка стартує в понеділок, 4 липня.

Читайте докладніше: Зеленський: Понад 2,6 тисячі населених пунктів України - в окупації