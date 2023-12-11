Прем'єрка Естонії: Потрібен план тривалої боротьби України

Помилкову надію на швидке закінчення війни, страх перед ескалацією та дезінфомацію з боку Кремля Кая Каллас вважає "пастками" для Заходу на тлі конфлікту.

Росія готується вести тривалу війну проти України, у зв'язку з чим Заходу необхідний план тривалої боротьби. Таку думку висловила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас у гостьовій колонці, опублікованій на сайті медіагрупи Redaktions Netzwerk Deutschland у понеділок, 11 грудня.

"Часи невпевненості таять у собі безліч пасток", - пише Каллас. З її точки зору, однією з таких пасток є хибна надія на швидке вирішення конфлікту та на переговори. "Це надія, що прийняття нами успішного завоювання території у XXI столітті вгамує апетити Росії. Бажання переговорів походить від тих, хто хоче за будь-яку ціну стабілізувати відносини з Росією", - вказує вона.

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Іншою пасткою прем'єрка Естонії вважає страх перед ескалацією конфлікту та його наслідок - "самозалякування". "Виходячи з цього страху, деякі стверджують, що підтримка України у її захисті від агресії є ескалацією. На це я відповім, що оборона - це не провокація. Опір не провокує Росію - провокує слабкість", - заявляє Каллас.

Ще однією небезпекою вона вважає дезінформацію, або "тіньову війну Кремля" у соцмережах та інших каналах. "Метою кампанії Росії (з дезінформації - Ред.) є утримання демократичних суспільств і політиків, які ухвалюють рішення, від надання підтримки Україні, провокування внутрішньополітичного розколу та вплив на демократичні голосування", - вважає вона.

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Скандал із бізнесом чоловіка Каї Каллас

Після початку війни Росії проти України в лютому 2022 року Кая Каллас неодноразово закликала до санкцій проти Москви та збільшення країнами НАТО витрат на оборону. Проте наприкінці серпня 2023 року з'ясувалося, що її чоловік Арво Халлік має частку в логістичній компанії Stark Logistics, яка займається вантажними перевезеннями до Росії. За даними естонських ЗМІ, під час війни в Україні компанія заробила на цьому бізнесі 1,5 мільйони євро.

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Халлік вибачився за ситуацію, що склалася, пообіцяв, що продасть акції компанії і вийде з її управління. Щодо Каї Каллас, то вона заявила, що не знала, чим займається її чоловік, і у відставку йти не стала.