Прем'єрка Естонії: Допомога Україні має бути достатньою

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що сподівається на виконання державами Європейського Союзу свого зобов'язання щодо постачання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів. "Свобода має перемогти тиранію. У цьому полягає наш спільний мотив і фокус номер один щодо зброї, боєприпасів і вишколу (українських військових. - Ред.). Усе це має тривати в достатніх масштабах, щоб Україна перемогла у війні", - заявила Каллас у понеділок, 24 квітня, на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Житомирі.

Вона також висловила впевненість, що для якнайшвидшого вступу до Євросоюзу пріоритетом України має стати виконання рекомендацій Єврокомісії. "Європейська Комісія видала сім рекомендацій, які має бути виконано. Вважаю, що їх виконання має бути пріоритетом для України, оскільки вони є першим кроком до початку переговорів (про вступ до ЄС. - Ред.)", - заявила вона, цитує агентство "Інтерфакс-Україна".

За словами Каллас, під час візиту до України вона обговорила із Зеленським прогрес України у виконанні цих рекомендацій. "Рада повідомити, що Україна дуже серйозно ставиться до цих рекомендацій і активно працює над виконанням цих кроків, готує законодавчі акти", - зазначила естонська прем'єрка.

Зеленський: Загроза з боку Білорусі наразі відсутня

Зеленський під час пресконференції, зокрема, поінформував, що, відповідно до наявних у нього даних, загроз атаки з боку Білорусі на сьогодні немає. "Я вважаю, що на сьогодні, саме на сьогодні, згідно з усіма даними, які я маю, загрози в цьому напрямку (з боку Білорусі. - Ред.) немає", - заявив Зеленський.

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Він також розповів, що під час засідань Ставки верховного головнокомандувача періодично розглядаються питання оборони в регіонах. Водночас детальному розголосу вони не підлягають. "У рамках засідань Ставки розглядаються питання оборони в регіонах. Це дуже важливо для нас. Ми публічно не дуже комунікуємо з цього приводу, тому що я вважаю, що ми не повинні готувати нашого ворога, де б і на території якої б держави він не був", - сказав Зеленський.

Крім того, президент повідомив, що за час війни Україна звільнила з російського полону 2238 осіб, 140 із яких є цивільними особами.