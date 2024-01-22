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ПолітикаПольща

Прем'єр Польщі Дональд Туск прибув у Київ

Дар'я Нинько
22 січня 2024 р.

Очільник польського уряду в ході візиту зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єром Денисом Шмигалем.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд ТускФото: Michal Dyjuk/AP/dpa/picture alliance

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у понеділок, 22 січня, прибув з візитом до Києва. Про це повідомила його канцелярія у дописі в соціальній мережі Х.

У Києві він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Свій візит в Україну Туск анонсував польським ЗМІ трохи більше тижня тому. Тоді він заявив, що планує обговорити "патологічну ситуацію на кордоні" та пообіцяв, що його уряд не будуватиме своїх позицій на антиукраїнських настроях.

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