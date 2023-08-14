Прем'єр Латвії Крішьяніс Каріньш анонсував свою відставку

Крішьяніс Каріньш подасть у відставку з посади прем'єра Латвії, що відкриє його партії шлях до пошуку нового формату коаліції й формування нового кабінету міністрів.

Прем'єр-міністр Латвії Крішьяніс Каріньш заявив у понеділок, 14 серпня, що він і його уряд наприкінці цього тижня підуть у відставку. "Цього четверга (17 серпня. - Ред.) я подам президенту заяву про відставку мою і цього кабінету", - сказав Каріньш на пресконференції, цитує агенція Reuters.

Минулої п'ятниці Каріньш заявив, що сподівається змінити конфігурацію уряду після того, як нинішні партнери його політсили по коаліції - партії "Об'єднаний список" та "Національне об'єднання" - відхилили його пропозицію про перестановки в уряді, повідомило місцеве інформаційне агентство BNS. Відставка Каріньша і нинішнього уряду відкриє шлях до формування нового кабінету, потенційним ядром якого стануть ліберально-консервативна партія "Нова єдність", блок лівих та центристів "Союз зелених і селян" і лівоцентристська партія "Прогресивні", повідомляє агентство.

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Правоцентристська партія "Нова єдність", яку очолює Каріньш, планує 16 серпня обрати свого кандидата на посаду прем'єр-міністра, додав прем'єр. Мандат новому потенційному прем'єр-міністру на формування уряду має надати президент Латвії Едгар Рінкевичс.

Кабінет міністрів продовжить виконувати свої обов'язки до затвердження парламентом нового уряду. Наступні парламентські вибори в Латвії заплановані на 2026 рік.

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