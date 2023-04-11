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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант
Міністр оборони Ізраїлю Йоав ҐалантФото: Gil Cohen-Magen/AFP/Getty Images
ПолітикаІзраїль

Прем'єр Ізраїлю передумав звільняти міністра оборони

Степан Смишляєв
3 год. тому

Біньямін Нетаньяху залишив на посаді міністра оборони Йоава Ґаланта після загострення ситуації в Ізраїлі. Прем'єр заявив, що країна перебуває "під терористичною атакою".

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скасував своє рішення про відставку міністра оборони Йоава Ґаланта.

"Галант залишається на своїй посаді, і ми продовжимо працювати разом заради безпеки громадян Ізраїлю", - заявив прем'єр на пресконференції в понеділок, 10 квітня. 

За його словами, він "відклав усі розбіжності" та працює з міністром оборони "разом 24 години на добу на всіх фронтах", передає агентство AFP.

Міністр критикував судову реформу

Повідомлення про звільнення Ґаланта з'явилося на сайті канцелярії Нетаньяху 26 березня, невдовзі після того, як міністр закликав уряд зупинити суперечливу судову реформу заради збереження національної безпеки. "Розкол усередині країни проник глибоко в армію оборони Ізраїлю та в оборонні структури. Це явна і суттєва загроза безпеці Ізраїлю. Я цього не допущу", - заявив він тоді.

Наступного дня після оголошення про звільнення міністра, уряд країни повідомив, що призупиняє судову реформу. Однак це не задовольнило протестувальників, які з січня проводять масові акції проти реформи. Минулої суботи вони знову вийшли на протести.

Опозиція також розкритикувала рішення звільнити Ґаланта, враховуючи поточну нестабільну ситуацію з безпекою в країні.

Ізраїль піддається атакам

За останній тиждень Ізраїль зазнав низки атак як ззовні, так і зсередини. Нетаньяху на пресконференції заявив, що країна перебуває "під терористичною атакою" та пообіцяв відновити безпеку "на всіх фронтах".

5 квітня у мечеті "Аль-Акса" на Храмовій горі сталися сутички між палестинцями та ізраїльськими силовиками. Після цього 6 квітня Ізраїль зазнав ракетного обстрілу з території Лівану. У відповідь на це в ніч на 7 квітня Ізраїль завдав авіаудари по сектору Гази та півдню Лівану, заявивши, що вони спрямовані проти радикального ісламістського руху "ХАМАС".

Також 7 квітня внаслідок нападу на автівку на Західному березі річки Йордан загинули двоє сестер, їхня мати померла пізніше від отриманих поранень. Того ж дня чоловік в'їхав у натовп на автомобілі у Тель-Авіві, внаслідок чого загинув турист з Італії, ще семеро людей були поранені.

У ніч на 9 квітня по Ізраїлю випустили кілька ракет з території Сирії, у відповідь ізраїльські війська також завдали низки ударів по території країни. В понеділок Нетаньяху попередив Башара Асада, що той "заплатить високу ціну" за будь-які подальші ракетні атаки на Ізраїль, зазначає агентство dpa.

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