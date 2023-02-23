Прем'єр Іспанії Педро Санчес прибув до України

Голова уряду Іспанії Педро Санчес приїхав у Київ, де проведе переговори з президентом України Володимиром Зеленським. Також він планує відвідати Ірпінь та Бучу.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес у четвер, 23 лютого, приїхав до Києва вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії. "Сьогодні повертаюся до Києва. Ми будемо з Україною та її народом, поки до Європи не повернеться мир", - написав він у Twitter.

Під час візиту іспанський прем'єр планує провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а також відвідати Ірпінь та Бучу.

Мадрид передасть Києву шість "Леопардів"

Іспанія увійшла до так званої "танкової коаліції" - країн, які зголосилися передати Україні танки для боротьби з агресією Росії. Напередодні міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила, що Мадрид відправить Києву шість танків Leopard 2A4 і може надіслати більше "якщо виникне необхідність".

Міністерка зауважила, що її країна планує передати танки з запасів, законсервованих з 2012 року, і потребують ремонту. Всього в Іспанії є 347 танків Leopard. З них 108 належать до старішого типу 2А4 і 239 до новішого типу 2А6. Однак наразі Іспанія не планує віддавати Україні новіші моделі. За словами Роблес, вони потрібні для оборони Іспанії.

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