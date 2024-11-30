Прем'єр Грузії: Влада "не допустить" сценарію Майдану

Грузинський прем'єр Іраклій Кобахідзе поклав відповідальність за насильство на акціях протесту у Тбілісі на європейських політиків та "агентуру". Тим часом в низці міст люди знову збираються на акції протесту.

Влада Грузії "не допустить" сценарію українського Майдану, заявив у суботу, 30 листопада, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе, роблячи відсилку до Революції Гідності в Україні 2013-2014 років.

"На відміну від України 2013 року, Грузія - незалежна держава із сильними інститутами та, найголовніше, досвідченими та мудрими людьми. Сценарій Майдану не може бути реалізований у Грузії. Грузія - це держава, і не допустить цього", - заявив Кобахідзе на брифінгу, цитує агенція News Georgia.

Також грузинський прем'єр поклав відповідальність за насильство на акціях протесту у Тбілісі на європейських політиків та "агентуру", повідомляє агентство. "Основна відповідальність за вчорашній насильницький мітинг лежить на відповідних європейських політиках і бюрократах, на місцевій агентурі, п'ятій колоні, яка представлена ​​у вигляді чотирьох політичних партій", - заявив Кобахідзе.

За його оцінкою, у ніч проти 30 листопада у Тбілісі поліція запобігла "нападу на конституційний лад країни" і захистила її суверенітет і незалежність. Також грузинський прем'єр висловив подяку співробітникам та очільнику МВС Вахтангу Гомелаурі.

Поліція затримала більше сотні людей

Напередодні у акції протесту проти рішення влади призупинити євроатлантичну інтеграцію взяли участь десятки тисяч людей. Спершу основна маса протестувальників скандувала гасла біля будівлі парламенту, перекривши проспект, але згодом ситуація загострилася. Мітингувальники почали кидати в поліцейських петарди та пляшки з фарбою, стукати різними предметами у ворота будівлі парламенту та намагатися виламати бічні ворота. У відповідь на дії учасників протесту поліція застосувала водомети та перцевий газ, почалися затримання.

Міністерство внутрішніх справ Грузії повідомило, що у Тбілісі протягом ночі було затримано 107 учасників акції протесту.

Попри це, увечері у суботу, 30 листопада, в Тбілісі, Батумі та Зугдіді люди знову збираються на акцію протесту, повідомляє видання Sova.

Нагадаємо, 28 листопада прем'єр-міністр країни Кобахідзе заявив про те, що Грузія відмовляється від переговорів про вступ в ЄС до кінця 2028 року. Після цього в центрі Тбілісі почалася акція протесту, в ході якої грузинські силовики задіяли водомети та сльозогінний газ проти її учасників.

Своєю чергою, сотні співробітників міністерств закордонних справ, оборони, юстиції та освіти Грузії, а також центрального банку країни підписали відкриті листи із засудженням рішення про замороження переговорів з ЄС.