Прем'єр Грузії вимагає від Зурабішвілі залишити свою посаду

Президентка Зурабішвілі має залишити свою посаду в грудні, попри її відмову робити це, заявив прем'єр Грузії Іраклій Кобахідзе.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що президентці Саломе Зурабішвілі доведеться залишити свою посаду після закінчення свого терміну цього місяця, попри її заяву про те, що вона відмовиться це зробити. Його слова наводить агенція Reuters у неділю, 1 грудня.

Крім того, Кобахідзе назвав "тимчасовою подією" рішення США призупинити стратегічне партнерство з Грузією. За його словами, Грузія вестиме переговори з новою адміністрацією обраного президента Дональда Трампа після його вступу на посаду 20 січня.

Президентка Грузії: Не покину пост за нелегітимного парламенту

Напередодні президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що має намір залишитися на посаді до формування "законно обраного парламенту". "Легітимного парламенту немає, а нелегітимний парламент не може обрати нового президента, тож не може бути інавгурації", - заявила глава держави в телезверненні 30 листопада, додавши, що її мандат діє доти, "поки не буде законно обраного парламенту, який законно обере когось замість мене".

Термін президентських повноважень Зурабішвілі офіційно спливає у грудні. Раніше керівна партія "Грузинська мрія" оголосила, що вибори президента Грузії відбудуться 14 грудня, а інавгурація - 29 грудня. Кандидитом у президенти партія висунула колишнього футболіста Міхеіла Кавелашвілі.

Протести в Грузії через відмову влади від євроінтеграції

У грузинських містах, насамперед у столиці Тбілісі, третій день тривають масові акції протесту. Вони розпочалися 28 листопада після заяви прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе про відмову від переговорів щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року.

Поліція кілька ночей поспіль розганяла учасників протестів водометами та сльозогінним газом, ті у відповідь застосували піротехніку.

У Євросоюзі не виключили санкцій проти Грузії через відмову від обраного курсу. Держдепартамент США заявив, що "різні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи" стратегічного партнерства США та Грузії, яке тепер призупинять.