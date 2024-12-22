Прем'єр Грузії пригрозив в'язницею президентці Зурабішвілі

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Саломе Зурабішвілі може опинитися у в'язниці, якщо відмовиться залишати пост президентки країни. З такими словами глава уряду виступив у неділю, 22 грудня.

"29 числа їй доведеться піти у відставку. Подивимося, де вона продовжить своє життя: за ґратами чи на волі. Я думаю, що їй вистачить розсудливості не порушувати норм кримінального кодексу", - цитує Кобахідзе Перший канал грузинського телебачення.

"Повторю ще раз: нікому не хочеться відправляти 72-річну жінку до в'язниці. Але такими діями вона підставить усіх, хто буде з нею у президентській резиденції за цього сценарію", - додав прем'єр.

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Виступ Зурабішвілі у Тбілісі

Цього ж дня на проспекті Руставелі у центрі Тбілісі зібрався черговий мітинг грузинської опозиції. Зурабішвілі знову вимагала узгодити дату нових парламентських виборів до 29 грудня дня, коли спливає термін її повноважень.

Як передає портал Publica, в неділю вдень Зурабішвілі також виступила біля президентського Палацу Орбеліані у центрі Тбілісі. Спочатку співробітники безпеки мерії Тбілісі не пускали Зурабішвілі, але вона пробилася через кордон і піднялася на сцену різдвяного містечка, яке традиційно там влаштовують. "Це місце наше, ця сцена наша, і її неможливо заарештувати", - сказала вона.

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Відмова президентки залишати пост

З 2017 року Грузія переходить на модель парламентської демократії, в якій президент виконує лише представницькі та церемоніальні функції. Зурабішвілі стала президенткою у грудні 2018 року. Вона остання на цій посаді, хто переміг на загальних виборах. За новими правилами, наразі президента обирають 300 членів Колегії виборників, що складається з депутатів парламенту та делегатів від регіонів. 14 грудня вони призначили на посаду Михайла Кавелашвілі.

Зурабішвілі та грузинська опозиція не визнають його легітимність, оскільки вважають жовтневі вибори до парламенту сфальсифікованими. Зурабішвілі відмовляється залишати посаду та виїжджати з Палацу Орбеліані.