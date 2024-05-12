Прем'єр Грузії обіцяє днями ухвалити закон про "іноагентів"

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пообіцяв остаточно ухвалити законопроєкт про "іноземних агентів" наступного тижня. Також він пригрозив протестувальникам судовим переслідуванням, якщо ті вдадуться до насильства.

Прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе пообіцяв остаточно ухвалити законопроєкт про "іноземних агентів" наступного тижня. Як передає Reuters, про це він заявив на брифінгу у неділю, 12 травня.

За його словами, правляча партія "Грузинська мрія" забезпечить ухвалення законопроєкту в третьому читанні. Також він пригрозив протестувальникам судовим переслідуванням, якщо вони вдадуться до насильства.

Раніше грузинська опозиція закликала противників закону "про іноагентів" провести нічну акцію протесту біля парламенту, щоб не допустити законодавців до будівлі в понеділок, коли вони повинні почати обговорення документу в третьому читанні.

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У суботу ввечері натовп протестувальників попри сильний дощ влаштував наймасштабнішу акцію протесту, коли кілька колон демонстрантів перекрили більшу частину центру Тбілісі. За підрахунками ЗМІ, кількість протестувальників склала близько 50 тисяч осіб. Деякі грузинські ЗМІ та активісти, посилаючись на власні підрахунки, оцінили натовп у сотні тисяч. В той же час, правляча партія заявила про 18 тисяч присутніх.

Противники закону про "іноагентів" у Грузії 11 травня Фото: Giorgi ArjevanidzeAFP/Getty Images

"Російський закон": президентка Грузії вимагає відкликати законопроєкт

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі у неділю закликала правлячу партію "Грузинська мрія" відкликати законопроєкт. Як передає "Ехо Кавказу", також вона запропонувала відкласти дату набрання чинності закону до 1 листопада, тобто, після дати парламентських виборів, що відбудуться 26 жовтня.

"Цей закон - російський, методи нашого уряду - російські, і навіть сьогоднішня промова прем'єр-міністра - російська", - заявила Зурабішвілі.

Масові протести у Тбілісі

Парламент Грузії ухвалив у другому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" 1 травня. Грузинська версія закону про "іноагентів" зобов'язує неурядові організації та ЗМІ, які отримують понад 20 відсотків фінансування з-за кордону, зареєструватися як організація, що відстоює іноземні інтереси.

У ніч на 1 травня грузинські сили спецпризначення розігнали мітинг проти закону про "іноагентів". Проти демонстрантів застосували сльозогінний газ та водомети, постраждали десятки мітингувальників.

ЄС закликає владу Грузії відкликати законопроєкт через несумісність із європейськими нормами та цінностями.