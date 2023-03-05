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Сіднейська опера у кольорах ЛГБТ-спільноти
Сіднейська опера у кольорах ЛГБТ-спільнотиФото: Brendon Thorne/Getty Images
СуспільствоАвстралія

Прем'єр Австралії взяв участь у глобальному ЛГБТ-фестивалі

Степан Смишляєв
1 год. тому

У фестивалі WorldPride, який пройшов в Австралії з 17 лютого по 5 березня, взяли участь прем'єр країни Ентоні Албаніз і міністерка закордонних справ Пенні Вонг.

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У глобальному фестивалі WorldPride ("Всесвітній прайд"), присвяченому ЛГБТ-спільноті, який у неділю, 5 березня, завершився в Австралії, взяв участь прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніз.

Прем'єр приєднався до 50 тисяч людей, які у неділю пройшли маршем через Гарбор-Брідж у Сіднеї. "Це просто чудове свято, і це символ об'єднання людей, єдності - того, для чого призначені мости", - цитує його Reuters.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбанезе на фестивалі WorldPride
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Альбаніз на фестивалі WorldPrideФото: Steven Saphore/AAP/IMAGO

Міністерка закордонних справ Австралії Пенні Вонг також взяла участь у фестивалі. "Для тих, хто боровся до нас, і для тих, хто буде після. Щасливого Всесвітнього прайду", - написала вона у Twitter.

Сідней став першим містом у південній півкулі, де відбувся WorldPride. Фестиваль, який у різні роки проводять різні країни, тривав 17 днів - з 17 лютого по 5 березня. Він збігся з п'ятою річницею легалізації одностатевих шлюбів в Австралії.

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