Представництво НАТО виводить персонал з Києва через російську загрозу

Через загострення кризи навколо України представництво НАТО оголосило в суботу, 19 лютого, про вивезення своїх співробітників із Києва.

"Безпека нашого персоналу має першочергове значення, тому персонал було переміщено до Львова та Брюсселя", - повідомляє агенція dpa з посиланням на речницю НАТО, додавши, що офіси Альянсу в Україні продовжують працювати.

НАТО не надало жодної додаткової інформації про кількість персоналу, який буде переміщено. У дипломатичному представництві НАТО у Києві працюють десятки людей, воно вважається найбільшим офісом альянсу в країнах, які не входять до складу організації. У столиці України також працює інформаційно-документаційний центр НАТО.

Раніше про тимчасове перевезення своїх працівників до Львова повідомили посольства США, Канади, Австралії, Великобританії та Генконсульство Німеччини у Дніпрі. Також низка країн закликала своїх громадян негайно залишити Україну, авіакомпанії скасовують рейси. На брифінгу 18 лютого президент США Джо Байден заявив, що президент РФ Володимир Путін уже ухвалив рішення про напад на Україну, і що Росія має намір захопити Київ.

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Ескалація на Донбасі

Після кількатижневих повідомлень Заходу про ймовірний напад Росії на Україну, ситуація загострилася на Донбасі. Відкидаючи власні агресивні плани, Кремль і підконтрольні йому самопроголошені "ДНР" і "ЛНР" звинувачують українську сторону у провокаціях. Нібито через загрозу силової атаки Києва до Ростовської області РФ почали евакуйовувати тисячі жителів із непідконтрольних Києву частин Донецької та Луганської областей. Українська влада категорично відкидає будь-які варіанти наступу. Обидві сторони заявляють про збільшення кількості обстрілів. Протягом доби, загинули двоє українських військових, четверо поранені, під обстріл потрапили народні депутати та журналісти.

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