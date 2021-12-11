Представниця Держдепу США 13-15 грудня відвідає Київ та Москву

Помічниця керівника Держдепартаменту США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід відвідає Україну для "підтвердження підтримки її суверенітету і територіальної цілісності", а також для обговорення нарощування військ Росії біля України. Про це у суботу, 11 грудня, повідомив Держдепартамент.

"Помічниця держсекретаря з європейських та євразійських справ Карен Донфрід 13-15 грудня відвідає Київ та Москву. Там вона зустрінеться з високопосадовцями та обговорить нарощування російських військ (поблизу України, - Ред.)", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Донфрід "підкреслить відданість США суверенітету, територіальній цілісності та незалежності України". Окрім того, вона "запевнить, що досягнення дипломатичного прогресу щодо завершення конфлікту на Донбасі - досяжна мета". "Для цього потрібно імплементувати мінські домовленості та працювати у "нормандському форматі", - йдеться у повідомленні.

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Після цього, як зазначили в Держдепі, 15-16 грудня Донфрід відвідає Брюссель, де проведе зустрічі із представниками ЄС та НАТО.

Напруга біля кордонів України

За даними західної та української розвідок, Росія нарощує війська біля кордонів України, що може свідчити про підготовку до наступу вже цієї зими. Як зазначив нещодавно міністр оборони України Олексій Резніков, найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

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Також державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про наявність доказів того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". У Москві заперечують всі звинувачення в ескалації ситуації.