Посланцем Трампа по Україні хоче стати виходець з РФ - NYT

За інформацією The New York Times, радник Дональда Трампа Борис Епштейн попросив призначити себе спецпосланцем, бо має родичів у Росії та в Україні.

Адвокат обраного президентом США Дональда Трампа, уродженець Росії Борис Епштейн хоче стати спеціальним представником із мирного врегулювання в Україні, пише американське видання The New York Times (NYT) із посиланням на чотири джерела.

Епштейн народився і жив до 11 років у Москві. За даними NYT, супроводжуючи днями Трампа на зустріч з нинішнім президентом США Джо Байденом у Білому домі, він висловив у літаку дорогою до Вашингтона бажання стати спецпосланцем щодо України, зазначивши, що "у нього є родичі по обидва боки конфлікту".

За словами співрозмовників видання, кілька людей у літаку були шоковані ідеєю призначення Епштейна на делікатний дипломатичний пост, тоді як Трамп "слухав із явним інтересом і не відхилив пропозицію, хоча й не пообіцяв нічого".

Перешкодою до призначення Епштейна є відсутність у нього дипломатичного досвіду, а також обвинувачення проти нього в спробах скасувати результати виборів 2020 року в Аризоні.

ЗМІ називали кандидатом на пост спецпосланця Трампа по Україні Браяна Гука

12 листопада близький до республіканців американський телеканал Fox New повідомив про намір Трампа призначити спеціального посланця по Україні, завданням якого стане проведення переговорів про припинення війни. За словами співрозмовників каналу, призначення відбудеться "найближчим часом", і це буде "людина з великим авторитетом", якій доручать "знайти рішення, що призведе до мирного врегулювання".

Українське видання видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела написало, що основним кандидатом на цю посаду є американський дипломат, юрист і державний службовець Браян Гук.

За часів адміністрації Джорджа Буша він працював помічником державного секретаря в справах міжнародних організацій, старшим радником посла США в ООН, спеціальним помічником президента з політичних питань, а також радником в управлінні правової політики міністерства юстиції США. У травні 2018 Гук разом із державним секретарем Майком Помпео відвідав Північну Корею для зустрічі з Кім Чен Ином. У 2018-2020 роках він працював спецпредставником США з питань Ірану та старшим радником Помпео з політичних питань, а також директором з планування політики при державному секретареві Рексі Тіллерсоні.