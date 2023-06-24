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Представники "ядерної п'ятірки" зустрілися в Каїрі

Жан Рофе
7 хв. тому

Експерти зі США, Китаю, Росії, Британії та Франції обговорили на нараді в середині червня зниження стратегічних ризиків і ядерні доктрини, повідомив Держдепартамент.

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Російська міжконтинентальна ракета "Сармат" (фото з архіву)
Російська міжконтинентальна ракета "Сармат" (фото з архіву)Фото: RU-RTR Russian Television/AP/picture alliance

Представники Сполучених Штатів Америки, Китаю, Росії, Великобританії та Франції - п'ятьох держав, що володіють ядерною зброєю - провели робочу нараду в Каїрі, повідомив 23 червня Державний департамент США.

"Експерти міністерств закордонних справ і оборони обговорили зниження стратегічних ризиків, а також ядерні доктрини та політику", - йдеться в повідомленні.

Зустріч, організатором якої виступив Вашингтон, відбулася 13-14 червня в рамках обговорення Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. 

"Американська делегація привітала фаховий підхід делегацій та включення до тематичних обговорень представників оборонних відомств", - заявив Держдепартамент, додавши, що США, які головують зараз у цьому форматі, "продовжать зусилля, спрямовані на сприяння обговоренню цих важливих тем".

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