  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаТуреччина

Представник Ердогана: Туреччина - за членство України в НАТО

Олександра Іванова
1 год. тому

"Туреччині вкрай важливо перебувати у західному таборі", - ідеться у статті глави управління з комунікацій адміністрації турецького президента Фахреттіна Алтуна у журналі Middle East Eye.

https://p.dw.com/p/4Txba
Президент Туреччини Реджеп Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на саміті НАТО у ВільнюсіФото: LUDOVIC MARIN/AFP

Туреччина підтримує географічне розширення НАТО "не проти якоїсь конкретної країни", а задля того, щоб Альянс став всеохоплюючою організацією безпеки, що сприятиме досягненню стабільності. Про це заявив Фахреттін Алтун - глава управління з комунікацій адміністрації турецького президента - у статті, опублікованій в онлайн-журналі Middle East Eye у суботу, 15 липня.

Читайте також: Реакції в Україні на саміт НАТО: фундамент безпеки чи невиправдані надії?

Щодо можливості членства України у Північноатлантичному альянсі, Алтун наголосив, що Туреччина однозначно підтримує цю ідею. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган говорив про це вкотре перед самітом НАТО у Вільнюсі, нагадує автор.

Коментуючи тему членства в НАТО Швеції та Фінляндії, Алтун зазначає: "Ті, хто несправедливо критикує Туреччину за те, що вона порушує критичні питання про країни-кандидати, як-от Фінляндію (член НАТО з квітня 2023 року. - Ред.) та Швецію, повинні зважати на те, що розширення не може відбуватися за рахунок нашої національної безпеки. Це суперечило б усьому сенсу існування НАТО".

"Для Туреччини важливо бути у західному таборі"

"Туреччина є незамінним союзником Заходу від час вступу до НАТО у 1952 році і відіграє найважливішу роль у забезпеченні трансатлантичної та європейської безпеки", - наголошує автор статті. "Продовжуючи рухатися вперед, Туреччина залишиться вірним союзником і критичним партнером щодо нових ініціатив Альянсу", - додає він. 

Для Туреччини, яка контролює географічний сухопутний міст між Сходом і Заходом та водні шляхи до Чорного моря, "вкрай важливо бути в західному таборі", заявляє Фахреттін Алтун. "Давня і глибока прихильність Туреччини НАТО забезпечила безпеку Європи. Її робота, що продовжується, життєво важлива для безпеки континенту", - підсумовує він.

НАТО й Україна вирішують про членство, а не Москва

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.middleeasteye.net
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Український солдат у танку

ISW: Київ змінив стратегію контрнаступу, щоб зменшити втрати

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції

Шольц про "зміну епох" і довгострокову підтримку України

Шольц про "зміну епох" і довгострокову підтримку України

Політика14 липня 2023 р.
Збір зерна в Україні

Що буде, якщо Росія вийде із "зернової угоди"

Що буде, якщо Росія вийде із "зернової угоди"

Економіка14 липня 2023 р.
Знесення пам'ятника українсько-російській дружбі, 26 квітня 2022 року

Чи потрібна Києву заборона культурного продукту російською?

Чи потрібна Києву заборона культурного продукту російською?

Суспільство14 липня 2023 р.
external

"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцям

"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцям

Суспільство14 липня 2023 р.07:32 хв.
Люди біля монументу, що вшановує радянську армію. Софія, 9 березня 2023 року

Що робити з радянськими пам'ятниками? Приклад Болгарії

Що робити з радянськими пам'ятниками? Приклад Болгарії

Історія14 липня 2023 р.
external

"Бункер важливіший за машину": киянин збудував собі укриття

"Бункер важливіший за машину": киянин збудував собі укриття

Суспільство14 липня 2023 р.01:35 хв.
На головну сторінку