Представник Ердогана: Туреччина - за членство України в НАТО

"Туреччині вкрай важливо перебувати у західному таборі", - ідеться у статті глави управління з комунікацій адміністрації турецького президента Фахреттіна Алтуна у журналі Middle East Eye.

Туреччина підтримує географічне розширення НАТО "не проти якоїсь конкретної країни", а задля того, щоб Альянс став всеохоплюючою організацією безпеки, що сприятиме досягненню стабільності. Про це заявив Фахреттін Алтун - глава управління з комунікацій адміністрації турецького президента - у статті , опублікованій в онлайн-журналі Middle East Eye у суботу, 15 липня.

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Щодо можливості членства України у Північноатлантичному альянсі, Алтун наголосив, що Туреччина однозначно підтримує цю ідею. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган говорив про це вкотре перед самітом НАТО у Вільнюсі, нагадує автор.

Коментуючи тему членства в НАТО Швеції та Фінляндії, Алтун зазначає: "Ті, хто несправедливо критикує Туреччину за те, що вона порушує критичні питання про країни-кандидати, як-от Фінляндію (член НАТО з квітня 2023 року. - Ред.) та Швецію, повинні зважати на те, що розширення не може відбуватися за рахунок нашої національної безпеки. Це суперечило б усьому сенсу існування НАТО".

"Для Туреччини важливо бути у західному таборі"

"Туреччина є незамінним союзником Заходу від час вступу до НАТО у 1952 році і відіграє найважливішу роль у забезпеченні трансатлантичної та європейської безпеки", - наголошує автор статті. "Продовжуючи рухатися вперед, Туреччина залишиться вірним союзником і критичним партнером щодо нових ініціатив Альянсу", - додає він.

Для Туреччини, яка контролює географічний сухопутний міст між Сходом і Заходом та водні шляхи до Чорного моря, "вкрай важливо бути в західному таборі", заявляє Фахреттін Алтун. "Давня і глибока прихильність Туреччини НАТО забезпечила безпеку Європи. Її робота, що продовжується, життєво важлива для безпеки континенту", - підсумовує він.