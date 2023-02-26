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Бахмут, 24 лютого 2023 рокуФото: Alex Babenko/REUTERS
ПолітикаНімеччина

Представник Бундесверу: Війна може тривати десятиліття

Аліна Коломієць
2 год. тому

НАТО і Німеччина повинні стратегічно налаштуватися на десятиліття загроз, вважає голова Союзу військовослужбовців Бундесверу. "Путін поки що не відступить від своїх воєнних цілей", - наголошує він.

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Голова Союзу військовослужбовців Бундесверу Андре Вюстнер (Andre Wüstner) очікує, що конфлікт із Росією може затягнутися для НАТО і Німеччини ще на десятиліття. Таку позицію він озвучив в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag у неділю, 26 лютого. "Було б наївним вважати, що війна закінчиться цього року", - зазначив він.

Він переконаний, що президент РФ Володимир Путін поки що не відступить від своїх воєнних цілей. "Він продовжуватиме спроби дестабілізувати Європу. На внутрішньополітичному напрямку він готує російське населення до довгострокового системного конфлікту із Заходом", - констатував Вюстнер.

Очільник союзу військових Бундесверу впевнений, що НАТО і Німеччина повинні стратегічно налаштуватися на десятиліття загроз. У зв'язку з цим він вказав на необхідність більш швидкого посилення і переозброєння Бундесверу. "Ми переживаємо десятиліття війни в Європі", - наголосив Вюстнер.

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Раніше, у вересні 2022 року, Андре Вюстнер виступав проти постачання Києву озброєнь із арсеналів Бундесверу. "Ми прекрасно розуміємо бажання України отримати важке озброєння. Ми цілком можемо уявити собі постачання БМП із запасів оборонної промисловості. Але що з точки зору Союзу військовослужбовців уже неприйнятно, то це передача зброї та боєприпасів з арсеналів Бундесверу. Кожне нове постачання послаблює Бундесвер", - говорив він.

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