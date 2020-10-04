Правозахисники повідомляють про понад 120 затриманих на протестах у Білорусі

У неділю, 4 жовтня, під час акцій на підтримку політв'язнів у Білорусі було затримано понад 120 людей. Про це повідомляє білоруський правозахисний центр "Вясна". Більшість людей зі списку, оприлюдненого на сайті центру, були затримані в столиці країни Мінську. Крім того, в переліку є затримані в Бобруйську, Вітебську, Гродні, Бресті, Могильові, Гомелі та інших містах.

Серед затриманих, зокрема, низка журналістів різних ЗМІ. Частину затриманих згодом відпустили. Скільки людей на даний момент залишається під вартою, невідомо. Особливу увагу громадськості привернуло відео затримання 13-річної дівчинки в Гродні, яку потім з відділку прийшла забирати мати.

Протести проти офіційних результатів виборів у Білорусі тривають уже вісім тижнів поспіль. У марші на підтримку політв'язнів у неділю, за різними даними, взяли участь десятки тисяч людей. Деякі ЗМІ повідомляють про понад 100 тисяч протестувальників.

Жорстких сутичок між демонстрантами та правоохоронцями в неділю не було. Утім, силовики намагалися розігнати натовп протестувальників у кількох місцях за допомогою водометів, однак їм це не вдалося. Один із водометів протестувальники змогли навіть самотужки вивести з ладу, про що свідчать численні відео у соцмережах.

Стежити за подіями в Білорусі цих вихідних особливо непросто через те, що 2 жовтня усі журналісти іноземних ЗМІ були позбавлені акредитації в країні, зокрема й кореспонденти DW. У німецькому та литовському МЗС жорстко засудили цей крок білоруської влади.

Як повідомлялося, масові протести в Білорусі тривають від дня виборів президента країни 9 серпня, переможцем яких оголосили Олександра Лукашенка. Опозиція не визнала оголошених владою підсумків виборів, вважає їх сфальсифікованими. Білоруські силовики жорстко поводилися з протестувальниками, затримуючи сотні демонстрантів.

2 жовтня Рада ЄС запровадила санкції проти 40 чиновників з Білорусі за фальсифікацію виборів і репресії проти учасників протестів. Серед них глава МВС Білорусі та його заступники, а також увесь склад ЦВК.