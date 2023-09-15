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Коломойський отримав вже третю підозру

Степан Смишляєв
15 вересня 2023 р.

Тепер Ігорю Коломойському інкримінують банківську підробку, розтрату та легалізацію злочинних коштів через незаконне заволодіння 5,8 мільярда гривень у 2013-2014 роках.

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Ігор Коломойський перед судом про обрання запобіжного заходу
Ігорю Коломойському повідомили вже про третю підозруФото: Vladyslav Musiienko/REUTERS

Колишньому кінцевому бенефіціару "Приватбанку" Ігорю Коломойському офіційно повідомили про підозру у справі про незаконне заволодіння 5,8 мільярда гривень у 2013-2014 роках. Про це у п'ятницю, 15 вересня, проінформувала Служба безпеки України, в ізоляторі якої олігарх сидить ось уже другий тиждень.

За даними слідства, що його веде Бюро економічної безпеки (БЕБ) Коломойський створив злочинне угруповання зі співробітників банку, які дозволили йому робити систематичні фіктивні "внески готівки у касу банку". "Насправді ніяких внесків банк не отримував", - стверджують у СБУ.

Згідно інформації спецслужби та БЕБ, гроші зараховувались на особистий рахунок Коломойського. В подальшому, бізнесмен розплачувався ними у підприємницькій діяльності. Зокрема, віддавав їх як позики та розраховувався за кредити підконтрольних підприємств, виводив за кордон, переводив у готівку і знімав у відділеннях банку.

Правоохоронці повідомили Коломойському про підозру одразу за кількома статтями Кримінального кодексу: організація злочинної групи задля підробки банківських документів (карається штрафом до 170 тисяч гривень), розтрати в особливо великих розмірах (до 12 років позбавлення волі) та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом (до 12 років позбавлення).

Третя підозра Коломойського

Це вже третя підозра, яку Ігор Коломойський отримав за останній час. Перша стосувалася заволодіння 570 мільйонами гривень шахрайським шляхом, друга - заволодіння коштами "Приватбанку" на суму понад 9,2 мільярда гривень.

2 вересня Шевченківський районний суд Києва арештував бізнесмена на 60 діб з можливістю внесення застави розміром понад 500 мільйонів гривень. Захист Коломойського заявив, що не він не вноситиме заставу, але оскаржить арешт.

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