 Правоекстремістська пропаганда: поліція Німеччини проводить розслідування у своїх лавах | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.09.2020

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Новини

Правоекстремістська пропаганда: поліція Німеччини проводить розслідування у своїх лавах

Правоохоронці провели обшуки в 34 відділеннях поліції і квартирах силовиків у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія. Приводом стали чати у мессенджерах, через які поширювалася правоекстремістська пропаганда.

Німецькі поліцейські, архівне фото

Німецькі поліцейські, архівне фото

У федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія більше 200 поліцейських в середу, 16 вересня, провели спецоперацію щодо перевірки своїх колег, які підозрюються в розповсюдженні правоекстремістської ненависті через чат-групи. Проведені обшуки в 34 відділеннях поліції і приватних квартирах, повідомив глава земельного МВС Герберт Ройль (Herbert Reul). Він зазначив, що в групах чату публікувалася "огидна і мерзенна пропаганда".

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Під час перевірки цілого поліцейського відділу в місті Мюльгайм-ан-дер-Рур в чат-групах месенджера WhatsApp було виявлено понад сто файлів із зображеннями Адольфа Гітлера, нацистської свастики, військових прапорів "третього рейху", а також фіктивне зображення біженця в газовій камері концтабору.

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"Ганьба для поліції Північного Рейну-Вестфалії"

За словами Герберта Ройля, щодо 11 поліцейських проводиться розслідування за підозрою в поширенні національної ненависті та іншими статтями. Відносно 29 поліцейських розпочато дисциплінарні процедури, вони тимчасово відсторонені від служби.

Ройль назвав висунуті проти поліцейських звинувачення "ганьбою для поліції Північного Рейну-Вестфалії". "Правим екстремістам і неонацистам немає абсолютно ніякого місця в поліції Північного Рейну-Вестфалії", - сказав він і додав, що доручив своєму представникові підготувати доповідь про ситуацію з правим екстремізмом в поліції.

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