Удари по Росії? Що і чому вимагає від України Захід

Україна має право бити по Росії у відповідь на вторгнення, але Захід проти використання при цьому переданої ним Києву зброї. На якій підставі і що це означає для німецьких передачі німецьких ракет Taurus?

Як Україна могла збити російський військовий літак А-50 над Азовським морем у середині січня - питання відкрите. РФ втрату не підтверджує, експерти в Києві схиляються до використання системи ППО Patriot виробництва США. Був це Patriot чи інша західна техніка - Україна в цьому випадку, схоже, не порушила даної Заходу обіцянки не використовувати його зброю для ударів по визнаній у світі території Росії.

Про те, що така обіцянка існує, від початку вторгнення Росії заявляли представники України та Заходу. Але в яких документах? Які формулювання? Які для цього правові підстави?

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Що відомо про домовленості України та Заходу?

Очевидно, що це чутливі питання як для України, так і для Заходу. Відомо про них мало. Запит DW до міноборони України на момент написання статті залишився без відповіді. "Таких документів у публічному доступі немає", - каже Олексій Плотніков, член Української асоціації міжнародного права. За його словами, в ухваленому в США законі про ленд-ліз положень, які б обмежували використання поставленої Києву зброї територією України, немає.

Раніше президент України Володимир Зеленський та інші особи говорили про домовленості зі США не використовувати ракетні системи HIMARS на території Росії, нагадує Плотніков. Повідомлялося також про домовленості щодо ракет ATACMS. Очевидно, що схожі домовленості існують і між Україною та іншими країнами. Даних про формулювання немає.

Опитані DW експерти єдині в думці, що може йтися радше про політичні домовленості. "Дуже важко визначити правову основу будь-яких запевнень України не використовувати західну зброю на визнаній території Росії, - зазначає Майкл Кларк, колишній директор аналітичного центру Royal United Services Institute (RUSI) у Великобританії. - Суть, сила цих гарантій - політична".

Політичні зобов'язання - один із варіантів, підтверджує професор Гамбурзького університету, експерт з міжнародного права Штефан Отер (Stefan Oeter). Інший - вписати це до договорів про постачання озброєнь.

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Ось як відповіли на запит DW в уряді Німеччини - однієї із провідних постачальниць зброї Києву: "У наданих федеральному урядові запевненнях про кінцеве місце призначення (Endverbleibszusicherungen) Україна зобов'язується не використовувати отримані з Німеччини товари проти території іншої держави у порушення міжнародного права". Штефан Отер говорить, що такі заяви - звичайна частина подібних договорів, і називає формулювання "надзвичайно м'яким". За його словами, це не виключає застосування західної зброї на території РФ, оскільки воно "відповідало б міжнародному праву".

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Чим пояснюється обережність Заходу

Згідно зі статтею 51 Статуту ООН Україна має право захищатися, у тому числі завдаючи ударів по території нападника, зазначає Майкл Кларк. У цій статті за країнами закріплено право на "самооборону, якщо відбудеться збройний напад". Захід має право допомагати Україні зброєю, "навіть якщо захист країни вимагатиме атак на територію агресора", упевнений Кларк. Іншими словами, удар по Росії західною зброєю не був би порушенням Статуту ООН, але західні країни цього не хочуть. Чому?

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"Обережність Заходу в цьому питанні пояснюється прагненням обмежити конфлікт, - вважає Кларк. - Ніхто на Заході не бажає, щоб це стало конфліктом Західної Європи та США з Росією".

Бажання не допустити цього призвело до того, що західні країни не лише не постачають Україні певних видів зброї, а й обмежують радіус дії поставленої, каже французький політолог, голова Центру вивчення та дослідження політичних рішень (CERAP) Ніколя Тензер. "Всі далекобійні види ракет, які передали Україні, обмежені у радіусі дії", - констатує Тензер. Як приклад він навів французькі крилаті ракети Scalp EG, які, за словами експерта, можуть досягати цілей на відстані 450 кілометрів, але дальність переданих Україні - 250 кілометрів.

Чому Німеччина відмовляється передати Києву крилаті ракети Taurus, подібні за своїми характеристиками до британських та французьких ракет? Чи пов'язано це з ядерним статусом Лондона та Парижа? Тензер вважає, що це може бути одним із факторів, але більш вірогідною причиною він називає те, що "Taurus можуть бути більш ефективними, ніж Scalp та (британські. - Ред.) Storm Shadow". У цьому з ним погоджується Майкл Кларк: "Ракети Taurus можуть зруйнувати Керченський міст, це найкраще, що могла б зробити Україна на початку 2024 року, щоб повернути тенденцію на свою користь". Руйнування мосту до Криму, за його словами, було б у рамках міжнародного права, оскільки його збудували "нелегально".

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НАТО встановить безпольотну зону над Україною?

Чи з'являться у Росії підстави звинувачувати Захід у тому, що він став стороною конфлікту, якщо Україна вдарить по її території західною зброєю? Штефан Отер упевнений, що їх немає: "Для питання про участь у війні не має значення, завдаються удари по окупованих Росією територіях чи по сусідніх регіонах Росії, усе це дії в рамках самооборони, - говорить експерт. - Лінія участі у війні проходить в іншому місці. Її було б однозначно перейдено, якби збройні сили використовувалися для протистояння з іншою стороною". Постачання озброєнь не роблять країни Заходу стороною конфлікту, вважає Отер.

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У нинішніх умовах скасування західних обмежень виглядає малоймовірним. І хоча ці обмеження мають політичний характер, вони серйозно стримують Київ. "Якби Україна використовувала західну зброю проти Росії на її законній території, вона б майже відразу втратила західну підтримку, не кажучи вже про те, що це посилило б наратив Путіна - мовляв, ця війна є атакою Заходу на Росію, - зазначає Майкл Кларк. - Це не так". За його словами, "на кону не доля Росії, а путінський імперіалізм".

Більше того, за словами британського експерта, "Україна грає з вогнем", завдаючи ударів по Росії своєю зброєю. Після цього легко перейти межу до використання західної зброї, вважає Кларк і додає, що з військової точки зору він це розуміє і не засуджує - з моральної.

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Але що буде, якщо Росія досягне успіху на фронті і під загрозою опиниться існування України, про що прямо заявляє Володимир Путін? "Українській державності може бути завдано непоправної дуже серйозної шкоди", - сказав президент РФ у вівторок, 16 січня.

"Навіть якби Україні загрожувало зникнення, я думаю, що пряма атака по Росії (західною зброєю. - Ред.) була би проблемою, - говорить Майкл Кларк. - Я сумніваюся, що західні країни підуть на це". У такій ситуації британський експерт прогнозує інший сценарій розвитку подій: "Якщо на кону буде виживання України, є ймовірність, що західні військово-повітряні сили могли б встановити безпольотну зону над Україною". За його словами, це означає, що "на російські військові повітряні цілі може бути націлено" зброю країн НАТО, "що діє з території України".