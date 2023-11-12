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Прапор у "сірій зоні": ДПСУ передала послання росіянам

Степан Смишляєв
12 листопада 2023 р.

Встановлення прапора України в прикордонному селищі Тополі на Харківщині є нагадуванням росіянам, що це - територія України, зауважили в ДПСУ.

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Прапор України у зруйнованому селі на Донеччині (архівне фото)
Прикордонники встановили прапор України у селищі Тополі на Харківщині, що знаходиться у "сірій зоні" (фото - з іншого населеного пункту)Фото: Metin Aktas/AA/picture alliance

Прикордонники встановили український прапор у селищі Тополі Куп'янського району Харківської області, який розташований поблизу кордону з Росією, підтвердив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі національного телемарафону в неділю, 12 листопада.

"Наші хлопці продовжують нагадувати Росії, що це - територія України. Вони виходять до цього населеного пункту, вони постійно контролюють цей напрямок, щоб ворог там ніяким чином не міг закріпитися", - розповів він.

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Демченко зауважив, що це селище перебуває у "сірій зоні", оперативна обстановка не дозволяє українським підрозділам перебувати там постійно.

"Ворога було відкинуто на цій ділянці, але ситуація залишається там непростою. Населений пункт знаходиться і біля кордону з Росією, і на напрямку лінії бойових дій. Тому перебування там постійне українських захисників досить ускладнене", - зазначив речник.

Він також нагадав, що у вересні прикордонники також встановлювали державні прапори у прикордонних населених пунктах і запевнив, що вони продовжать так робити й надалі.

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