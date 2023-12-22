ППО збила 24 з 28 дронів РФ у семи областях: є влучання

Внаслідок влучання "шахеда" вночі на Миколаївщині загорівся інфраструктурний об'єкт. Уламки збитих безпілотників поцілили в зерносховище на Одещині та в житлові будівлі на Київщині й в Києві.

Війська РФ у ніч на п'ятницю, 22 грудня, атакували Україну 28 ударними безпілотниками типу Shahed. Дрони вони запустили з російських Курська та Приморсько-Ахтарська, а також з окупованого Криму.

Як повідомляють зранку Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), до відбиття нападу залучили авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

"В результаті бойової роботи збито 24 "шахеди" у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей", - йдеться в повідомленні.

Влучання в інфраструктурний об'єкт на Миколаївщині

10 дронів збили на Миколаївщині. Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім, сталося займання на інфраструктурному об'єкті, яке вже ліквідоване.

Як уточнило оперативне командування ЗСУ "Південь", там зафіксоване влучання. Люди не постраждали.

Пошкодження від уламків на Одещині та Київщині

На Одещині знищили три "шахеди". "Ворог знов намагався поцілити по припортовій інфраструктурі, але сили протиповітряної оборони (ППО) спрацювали ефективно. Втім, уламками збитого безпілотника пошкоджено зерносховище, сталося займання, яке швидко приборкали співробітники підприємства. Постраждалих не зафіксовано", - повідомили Сили оборони Півдня.

На Київщині, за даними голови ОВА Руслана Кравченка, "влучань в об'єкти критичної інфраструктури немає". Водночас в одному з районів внаслідок падіння уламків пошкоджені три приватні будинки. В одному з недобудованих будинків сталася пожежа, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає.

Один безпілотник знищили на Хмельниччині. За даними ОВА, об'єкти критичної інфраструктури та цивільне населення не постраждали. Чотири дрони збили на Херссонщині, про будь-які наслідки не повідомляється.

Інші ОВА регіонів, де працювала ППО, поки що не звітували про наслідки її роботи.

Як повідомлялося, в Києві є влучання у висотку в Солом'янському районі. Уламки також пошкодили недобудований двоповерховий житловий будинок у приватному секторі в Дарницькому районі. Постраждали двоє людей: одного чоловіка госпіталізували, ще одному надали допомогу на місці.

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