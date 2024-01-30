ППО збила 15 з 35 "шахедів": є пошкодження та поранені

Протиповітряна оборона знищила безпілотники в межах вісьмох областей України. Під ударом РФ опинилася низка цивільних об'єктів, зокрема, й критичної інфраструктури. Є госпіталізовані.

Війська РФ застосували 35 дронів-камікадзе типу Shahed-131/136 під час проведеної в ніч на вівторок, 30 січня, атаки по Україні.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), безпілотники атакували з трьох напрямків: з Приморсько-Ахтарська і Курська в РФ, а також з мису Чауда в окупованому росіянами Криму.

Частина ударних дронів била по прифронтових територіях, "намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту" та державного кордону з РФ.

Силами та засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною (ППО) Сил оборони України вдалося збити 15 з 35 безпілотників у межах восьми областей: Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської.

Крім того, війська РФ також атакували Донеччину двома модифікованими зенітними керованими ракетами С-300. Про збиття останніх не повідомляється.

Руйнування та постраждалі в регіонах

Національна енергетична компанія "Укренерго" повідомила, що під ударом опинилася низка цивільних об'єктів, зокрема, й критичної інфраструктури. Масована атака не спричинила критичних наслідків для збалансованої роботи енергетичної системи, однак є пошкодження обладнання на одній з підстанцій в центральному регіоні.

У Київській області внаслідок падіння уламків збитого дрона виникла пожежа на території одного з підприємств. "Були пошкоджені адміністративна будівля та ангар. Пожежа оперативно ліквідована. Окрім будівель, пошкоджено три автомобілі", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Кравченко. Жертв і постраждалих серед населення немає.

В Уманському районі Черкаської області "шахед" влучив по закинутій споруді. Потерпілих немає, пише голова ОВА Ігор Табурець.

У Харківській області шість дронів били по місту Зміїв у Чугуївському районі, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов. Пошкоджень зазнали цивільне підприємство та приватні житлові будинки. Поранення дістали двоє чоловіків, одного з яких госпіталізували в стані середньої тяжкості, а іншому надали допомогу на місці.

У Криворізькому районі Дніпропетровської області безпілотник поцілив по цивільній інфраструктурі. "Виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали", - написав голова ОВА Сергій Лисак.

У Миколаївській області внаслідок падіння уламків збитого дрона зайнявся вантажний автомобіль, що перевозив насіння соняшника. Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, пожежу оперативно ліквідували. Водія авто госпіталізували з черепно-мозковою травмою. За даними голови ОВА Віталія Кіма, стан постраждалого зараз стабільний.

Голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що війська РФ поцілили ракетою в прибудову до готелю у Мирнограді, внаслідок чого одна людина загинула, одна дістала поранення. "На момент удару в готелі перебували близько 30 людей, вони не постраждали", - написав він.

Читайте також: РФ атакувала вночі "Іскандером", дронами і С-300