ППО збила 11 дронів, які атакували південь України (онлайн)

Війна Росії проти України - новини суботи, 11 лютого.

++08:10++

Під атаку дронами, яку війська РФ здійснили пізно ввечері вчора, потрапили об‘єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровщини. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. "В Криворізькому районі ворог атакував енергетичні об’єкти у двох громадах. Один з об‘єктів вже був уражений раніше. На місці влучань сталися пожежі, які нині вже ліквідовані. Головне – люди не постраждали", - написав він у Telegram.

Також під удар потрапив Нікопольський район, там влучання дрону теж спричинило займання на об’єкті енергетичної інфраструктури. Вогонь вже приборкали рятувальники, минулося без жертв, повідомив Лукашук.

Внаслідок цих нічних атак є руйнування, масштаби уточнюються, додав він.

++07:40++

Ввечері 10 лютого війська РФ здійснили чергову атаку на об'єкти критичної інфраструктури південних регіонів України. Один з 12 запущених дронів-камікадзе влучив в і раніше уражений об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" ЗСУ.

Інші безпілотники були збиті силами і засобами української ППО. "П'ять дронів збито над Миколаївщиною, чотири над морем, на підльоті до Одещини, два – над Херсонщиною", - йдеться у повідомленні командування у Facebook.

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++07:20++

Ранкове зведення генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби війська РФ випустили 106 ракет по Україні, зокрема по цивільній інфраструктурі. Під час атаки були застосовані 32 зенітні керовані ракети С-300, та 74 крилатих ракети повітряного і морського базування, 61 з яких знищила українська ППО. Про це повідомляє генштаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Крім того, війська РФ завдали 59 авіаційних ударів, 28 з них із застосуванням БпЛА типу "Шахед-136". 22 дрони збила ППО. Також - здійснили понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, повідомляють у генштабі, наголошуючи, що загроза нових ударів залишається високою.

Окрім того, війська РФ продовжують наступальні дії на пяти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському. "Разом з тим, ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних районах з Україною, не припиняє здійснювати артилерійські обстріли позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення", - повідомляють у генштабі ЗСУ.