ППО вночі збила усі вісім "шахедів", випущених військами РФ

Протиповітряна оборона України збивала російські дрони в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Війська РФ в ніч на понеділок, 22 січня, атакували Україну вісьмома ударними дронами типу Shahed-136/131, які запустили із району російського Приморсько-Ахтарська. Як повідомили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України, усі вісім "шахедів" знищили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Протиповітряна оборона (ППО) працювала в межах Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей.

Зокрема, за даними обласних військових алміністрацій, на Миколаївщині знищили два БпЛА, на Херсонщині - також два.

На Дніпропетровщині ППО збила три безпілотники у Дніпровському районі, уламки впали на територію підприємства, повідомив у Telegram очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. На місці виникла пожежа, яку вже загасили. Пошкоджень зазнала будівля, але ніхто не постраждав.

На Кіровоградщині обійшлося без постраждалих та руйнувань, повідомив очільник ОВА Андрій Райкович.

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