ППО працює: ще один СУ-34 і 14 "шахедів" знищили в Україні

Протягом доби українські повітряні сили збили черговий російський винищувач СУ-34 і 14 з 17 дронів, якими РФ атакувала Україну. Три ракети Х-59/Х-35 знешкодити не вдалось.

Трьома керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-35 та 17-ма ударними безпілотниками типу "Shahed" атакували Україну росіяни в ніч проти суботи, 2 березня, повідомляють у Командуванні повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ). Пуски ракет відбулися з тимчасово окупованих територій Донецької і Херсонської областей. БПлА летіли з Балаклави у тимчасово окупованому Криму та Приморсько-Ахтарська у РФ.

Протиповітряною обороною знищено 14 "шахедів" у межах Одеської, Миколаївської, Запорізької, Харківської, Сумської, Дніпропетровської областей. Унаслідок влучань та падіння уламків на Одещині та Харківщині є загиблі та постраждалі.

Також у Повітряних силах зазначили, що у п'ятницю, 1-го березня, близько 09:00, на східному напрямку знищено ворожий винищувач-бомбардувальних Су-34, який намагався завдати удару по українських позиціях керованими авіабомбами.

Робота Повітряних сил ЗСУ в лютому: 13 збитих літаків

Напередодні президент України Володимир Зеленський нагадав, що протягом лютого вдалося збити десять Су-34, два Су-35 та один А-50 - всього 13 літаків. Він вкотре закликав партнерів посилити українську протиповітряну оборону (ППО). "Попри свої обмежені можливості та відсутність переваги в повітрі, Україні вдалося зробити лютий 2024 року катастрофічним місяцем для російської бойової авіації. Уявіть, чого Україна могла б досягти за умови достатньої, своєчасної та безперебійної військової допомоги", - додав український президент.

Як повідомлялося, 29 лютого українські військові повідомили про збиття в небі над Сходом України одразу трьох російських винищувачів-бомбардувальників Су-34. Досі такий результат спостерігався лише 22 грудня 2023 року - тоді українські оборонці так само повідомили про знищення трьох російських Су-34.

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Днями Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук застерігав війська РФ, що їм варто "замислитись" і "принаймні на якийсь час припинити "авіаційні м'ясні штурми".