Пожежа в індонезійській тюрмі: 41 загиблий

У в'язниці на індонезійському острові Ява в середу, 8 вересня, спалахнула пожежа, внаслідок якої загинула 41 людина. Ще восьмеро в'язнів дістали важкі, а 72 - легкі ушкодження, повідомив очільник поліції Джакарти Фаділь Імран.

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Займання сталося о 1:45 за місцевим часом, коли більшість в'язнів тюрми в Тангерангу, що неподалік від Джакарти, спали. Вогонь охопив один з корпусів тюрми, в якому перебували переважно засуджені за наркоторгівлю. Пожежники до 3:00 ранку евакуювали в'язнів та загасили пожежу. Потерпілі були доставлені до шпиталів, повідомляє інформагенція AFP.

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Розслідування причин пожежі триває. За словами Імрана, слідчі підозрюють, що причиною займання стало коротке замикання. Індонезійські тюрми переповнені, в них періодично виникають надзвичайні ситуації.