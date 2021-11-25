 Пожежа на шахті в Росії: загинули щонайменше 11 людей | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.11.2021

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Новини

Пожежа на шахті в Росії: загинули щонайменше 11 людей

Пожежа на шахті "Листвяжная" у Кемеровській області Росії почалася після загоряння вугільного пилу у вентиляційному штреку на глибині 250 метрів.

Вугільна шахта Листвяжная в місті Бєлово Кемеровської області Росії, півднно-західний Сибір

Вугільна шахта "Листвяжная" в місті Бєлово Кемеровської області Росії, півднно-західний Сибір

Щонайменше 11 людей загинули і понад 40 постраждали внаслідок пожежі, що сталася у четвер, 25 листопада, на вугільній шахті "Листвяжная" у місті Бєлово Кемеровській області Росії. Зокрема, четверо гірників перебувають у тяжкому стані, ще 39 - у стані легкої та середньої тяжкості, повідомив в каналі у Telegram губернатор Кемеровської області Сергій Цивілев.

Пожежа почалася після загоряння вугільного пилу у вентиляційному штреку на глибині 250 метрів, після цього дим через вентиляцію поширився всією шахтою, де, за даними МНС Росії, було 285 осіб. Адміністрація шахти "Листвяжная" повідомила, що 239 гірників було евакуйовано, у шахті залишаються ще 46 осіб, але вони "самостійно підіймаються на поверхню".

У зв'язку з подією було порушено кримінальну справу за статтею "порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило через необережність смерть людини".

Шахта "Листвяжная" з 2011 року належить холдингу "СДС Уголь". Згідно з даними з відкритих джерел, аварії на ній ставалися двічі: 24 січня 1981 року - вибух метану в штреку (загинули п'ять осіб), і 28 жовтня 2004 року - вибух метаноповітряної суміші (загинули 13 осіб).

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