Пожежі на Гаваях: понад 1000 вважаються зниклими безвісти

Спеціальні служби об'єднали всі списки зниклих безвісти внаслідок пожежі на Гаваях. Доля близько 1100 осіб, як і раніше, невідома.

Унаслідок лісових пожеж на острові Мауї на Гаваях зниклими безвісти, як і раніше, вважаються понад 1000 осіб, повідомив на брифінгу у вівторок, 22 серпня, спеціальний агент Федерального бюро розслідувань (ФБР) США Стівен Меррілл.

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За його словами, спеціальні служби склали єдиний список із 2500 людей, про зникнення яких повідомляли в будь-який момент. "Це не означає, що 2500 людей зникли, це лише означає, що в нашому реєстрі є 2500 записів, які ми маємо перевірити", - пояснив Меррілл, наголосивши, що приблизно 1400 осіб із цього списку було виявлено в безпеці.

"Це означає, однак, що у нас все ще є близько тисячі людей у списку", - продовжив він, згадуючи про людей, які, як і раніше, вважаються зниклими безвісти. За останньою інформацією, внаслідок пожеж загинуло 115 осіб. Поліція і ФБР продовжують встановлювати особи загиблих, зокрема за допомогою аналізів ДНК.

Найсмертоносніші пожежі в США за останнє століття

Лісова пожежа почалася на острові Мауї 9 серпня. Через сильний вітер вогонь швидко поширився на місто Лахайна, яке в результаті повністю згоріло. Збиток від вогню оцінюють у 6 мільярдів доларів, заявив губернатор штату Джош Грін. За його словами, зруйновано або пошкоджено понад 2 тисячі будівель, з яких більша частина - це житлові будинки.

Пожежа стала найсмертоноснішою у США більш ніж за століття і найбільшим стихійним лихом в історії Гаваїв. Президент Сполучених Штатів Джо Байден напередодні відвідав постраждалий острів і пообіцяв підтримувати жителів Мауї "стільки, скільки буде потрібно".